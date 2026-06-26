中職／補賽補到上下半季無縫接軌 曾豪駒提出1建言
中職補賽周賽程大塞車還遇到連日下雨，如今上、下半季之間已經無縫接軌，苦主之一樂天桃猿隊總教練曾豪駒提出建言，認為在上半季冠軍已經確定情況下，上半季剩餘賽程牽動的是全年勝率，「如果補賽周已經無法補時，是不是可以排在下半季之後，比賽品質、可看性也會比較好。」
猿隊昨天原訂在洲際棒球場過招中信兄弟隊，因雨延到7月2日，也就是下半季開打前一天，形成上、下半季之間毫無休兵喘息空檔。猿隊今天在新莊棒球場面對富邦悍將隊，同樣遇雨考驗，能否順利進行還要看老天是否賞臉。
今天賽前談到補賽補不完的狀況，曾豪駒顯然腦中已有想法，他直言目前的補賽狀況對球隊來說確實是消耗，「賽制上是這樣沒錯，但是不是可以有個規範。」
他指出，目前賽制有爭取全年勝率的環節，如果上半季冠軍還沒確定，當然是繼續打，但如果已經確定，剩餘場次也不是完全的消化試合，而是牽動全年勝率，若補賽周已經補滿，是否可以直接補到下半季結束後。
曾豪駒坦言，上、下半季之間無縫接軌確實辛苦，對投手安排、選手體能都是負擔，「不是只有我們會遇到，以後可能也會有其他球隊遇到，各隊可以坐下來討論出比較好的規範。」至於球迷熱議平常遇到周間空檔就安排補賽，曾豪駒表示，「如果說不要把補賽周填得那麼滿，那當然也是未來可以討論的方向。」
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