中信四國棒球賽 7月台中爭霸

中國信託商業銀行贊助首屆「中國信託二○二六年四國菁英棒球對抗賽」，邀請美國ＮＣＡＡ大學明星隊、日本大學明星隊、韓國大學明星隊及地主U廿三世界盃中華培訓隊同場競技，將於七月十一日至七月十五日在台中洲際棒球場舉行。

四國菁英對抗賽昨天舉辦賽事記者會，立法院副院長江啟臣、中華棒球協會常務理事葉志仙、台中市副市長鄭照新、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、日本職棒火腿隊退役球星齋藤佑樹一同為賽事揭開序幕。

葉志仙表示，棒協自二十多年前就與美國棒球協會合作，首屆四國菁英對抗賽可讓優秀年輕選手有更多國際級的競技機會。

高人傑感謝棒協促成首屆賽事於台灣舉辦，中國信託將在賽事期間，邀請基層棒球選手至現場觀賽，並規畫棒球講座及訓練營；已經成立六十年的中國信託一路走來與台灣棒球同行，將持續支持台灣棒球走向國際，邁向下一個甲子。

中華棒協與美國棒協、日本大學聯盟去年達成合作共識，未來將採三國輪流主辦機制，可邀請第四隊參賽。首屆賽事在台灣舉行，明年將於美國舉辦、後年移師日本。

中國信託為全台首家投入五級棒球運動推展的企業，長期扎根基層棒球、優化職棒環境，支持台灣棒球挑戰世界舞台，今年已贊助中國信託六十周年台日棒球國際交流賽、世界棒球經典賽、四國菁英對抗賽，八月還將支持女子棒球世界盃分組資格賽。