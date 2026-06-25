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中職／新莊富邦悍將對味全龍遇暴雨 保留比賽至28日再戰
中華職棒今天2場賽事都受到雨勢影響。在新莊棒球場進行的富邦悍將隊與味全龍隊之戰，打到5局上因大雨喊卡，比賽保留至28日續戰；洲際棒球場的樂天桃猿與中信兄弟之戰則直接延賽。
今天台灣各地出現強降雨，新莊球場賽事原本正常開打，但從第4局開始降雨，5局上1出局後因雨勢過大，主審宣布比賽暫停。等待約1小時後，確定無法續戰，延期至28日在原場地進行保留比賽，開賽時間改為下午5時5分。
另一場在台中洲際棒球場舉行的猿象戰，則在開打前就宣布無法舉行，延至7月2日於原場地補賽。由於中職下半季將於7月3日開打，也形成無縫接軌。
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