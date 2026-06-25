快訊

NBA／灰狼再豪賭送走里德換回小鮑爾 2020狀元探花雙劍合璧

今大雨狂炸西半部！屏東日累積雨量破600毫米 北部明降雨恐更劇烈

空服員揭航空業暗黑文化！機師駕駛艙偷腥 高空極樂生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／新莊富邦悍將對味全龍遇暴雨 保留比賽至28日再戰

中央社／ 新北25日電
中華職棒例行賽25日在新莊球場由富邦悍將隊迎戰味全龍隊，比賽中段受雨勢影響暫停，場務人員趕緊為球場蓋上帆布擋雨。中央社記者王騰毅攝 115年6月25日 中央社
中華職棒例行賽25日在新莊球場由富邦悍將隊迎戰味全龍隊，比賽中段受雨勢影響暫停，場務人員趕緊為球場蓋上帆布擋雨。中央社記者王騰毅攝 115年6月25日 中央社

2026世足賽

中華職棒今天2場賽事都受到雨勢影響。在新莊棒球場進行的富邦悍將隊與味全龍隊之戰，打到5局上因大雨喊卡，比賽保留至28日續戰；洲際棒球場的樂天桃猿與中信兄弟之戰則直接延賽。

今天台灣各地出現強降雨，新莊球場賽事原本正常開打，但從第4局開始降雨，5局上1出局後因雨勢過大，主審宣布比賽暫停。等待約1小時後，確定無法續戰，延期至28日在原場地進行保留比賽，開賽時間改為下午5時5分。

另一場在台中洲際棒球場舉行的猿象戰，則在開打前就宣布無法舉行，延至7月2日於原場地補賽。由於中職下半季將於7月3日開打，也形成無縫接軌。

味全龍 富邦悍將 中信

延伸閱讀

世足賽／暴雨也擋不住 姆巴佩「趕進度」連兩場梅開二度助法晉級32強

世足賽／大雷雨襲費城場地 法國對伊拉克首見延賽2小時

中職／陳品宏6局無失分封鎖台鋼奪生涯首勝 悍將再1勝平球團紀錄

棒球／亞運培訓隊2球員遞補 啟程赴荷蘭打哈連盃

相關新聞

中職／新莊富邦悍將對味全龍遇暴雨 保留比賽至28日再戰

中華職棒今天2場賽事都受到雨勢影響。在新莊棒球場進行的富邦悍將隊與味全龍隊之戰，打到5局上因大雨喊卡，比賽保留至28日續...

中職／悍將阿部雄大無懼惡言批評 過來人李東洺給鼓勵

中華職棒富邦悍將隊日籍投手阿部雄大日前因投球表現不佳，遭網友惡意留言攻擊，他認為自己心情未受影響，隊友李東洺分享自己被罵...

中職／悍將簽新洋投仍等威戈神 後藤光尊：因為付很多錢

中華職棒富邦悍將隊今天宣布簽下新洋投瑪帝斯，不過仍在等待二軍的威戈神回歸，悍將總教練後藤光尊誠實回答：「因為球隊付了很多...

中職／蔣銲有國外球團關注 龍隊：目標留到年底

味全龍隊奪得今年中華職棒上半季冠軍，洋投戰力是關鍵之一，其中防禦率1.44的蔣銲傳出有國外職棒球隊關注，龍隊透露目前合約...

中職／「爐主之爭」台中象猿戰因雨延賽 上、下半季無縫接軌

中華職棒上半季進入補賽周，但碰上颱風外圍環流影響，許多地區下起大雨，賽程持續受影響，今天原訂在台中洲際棒球場進行中信兄弟與樂天桃猿的「爐主之爭」，比賽因雨延至7月2日舉行，上、下半季宣告「無縫接軌」。

棒球／四國菁英對抗賽7/11台中開打 U23培訓隊戰美、日、韓大學明星

由中華民國棒球協會及台中市政府共同主辦、中國信託冠名支持的「中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽」，將於7月11日至15日在台中洲際棒球場盛大舉行。賽事邀集台灣、美國、日本及韓國四支青年菁英代表隊同場競技，透過高水準國際交流，展現亞洲與美洲新生代棒球好手的實力與潛力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。