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中職／悍將阿部雄大無懼惡言批評 過來人李東洺給鼓勵

中央社／ 新北25日電
富邦悍將隊投手阿部雄大。 富邦悍將隊提供(資料照)
富邦悍將隊投手阿部雄大。 富邦悍將隊提供(資料照)

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中華職棒富邦悍將隊日籍投手阿部雄大日前因投球表現不佳，遭網友惡意留言攻擊，他認為自己心情未受影響，隊友李東洺分享自己被罵經驗。

富邦悍將昨日發布聲明表示，阿部雄大遭匿名帳號在社群平台以日文發布辱罵選手及其家人、甚至詛咒家人等惡意言論，球團已蒐集相關證據，將依法追究相關責任。

阿部雄大今天接受媒體聯訪時表示，一開始看到還當成聊天話題跟其他人分享，但被提醒應該要向球團通報，阿部說：「我沒有受到影響，反而因事情鬧大有點不好意思，但除了惡意留言，也收到很多球迷的訊息替我加油，非常開心。」

就連隊友也主動鼓勵，阿部雄大透露，李東洺分享自己也有被罵，並鼓勵他說：「越被罵就會越強，所以不用擔心。」今年投出9連勝的李東洺則透露，從先前到現在都還是會收到球迷批評，「畢竟就連大谷（翔平）都會被罵了。」

過去在日本社會人球隊效力時，阿部雄大也曾在球場遇到球迷謾罵，但第1次牽扯到家人，阿部雄大表示，自己不會在意這些留言，也強調不會玻璃心碎，「應該會有人受到影響，不過我不會，所以要講的可以衝著我來。」

富邦悍將 日文 李東洺

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