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中職／悍將簽新洋投仍等威戈神 後藤光尊：因為付很多錢

中央社／ 新北25日電
富邦悍將隊洋投威戈神。 富邦悍將隊提供(資料照)
富邦悍將隊洋投威戈神。 富邦悍將隊提供(資料照)

2026世足賽

中華職棒富邦悍將隊今天宣布簽下新洋投瑪帝斯，不過仍在等待二軍的威戈神回歸，悍將總教練後藤光尊誠實回答：「因為球隊付了很多錢。」

悍將宣布瑪帝斯（Quinton Martinez）加入，割捨的是二軍預備洋將愛力戈（Erick Leal），後藤光尊今天接受媒體聯訪時指出，愛力戈在二軍投球的內容及成績比較不理想。

而威戈神（Aaron Wilkerson）開季曾進入一軍名單，但4月12日登板投球後因為手肘不適下二軍，至今尚未回歸一軍，被問到球隊仍在等待威戈神的理由，後藤光尊說：「因為球隊付了很多錢，沒辦法很簡單就把他刷掉。」

威戈神昨天在二軍登板，3.1局僅被敲1支安打，丟掉3分皆非責失，後藤光尊也指出，有與本人確認，目前狀況都還不錯。

新洋投瑪帝斯的左投優勢是悍將球團看中的特質，後藤光尊坦言，中職左打球員多，而且表現都很不錯，瑪帝斯的速球、變化球都不錯，又是左投剛好符合條件。

富邦悍將

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