中職／蔣銲有國外球團關注 龍隊：目標留到年底

味全龍隊奪得今年中華職棒上半季冠軍，洋投戰力是關鍵之一，其中防禦率1.44的蔣銲傳出有國外職棒球隊關注，龍隊透露目前合約採階段性，朝留到年底的方向進行。

龍隊至今天賽前外籍投手上半季先發投了50場、308局，相較本土投手先發投8場、39.2局，負擔了大部分的工作，其中蔣銲（John Gant）先發9場、3勝1敗，56.1局投出56次三振。

蔣銲的好表現受到國外球隊關注，龍隊總教練葉君璋也透露確有其事，不過葉總不擔心被挖角，「我猜他不會離開，會先在這邊投完一整年。」味全龍領隊丁仲緯則表示，合約細節不便透露，但雙方簽訂的是階段性年約，「不同階段會有不同條件，目前會一路走下去。」

龍隊今天下放伍鐸（Bryan Woodall）、黃暐傑，葉總表示，考量到上半季剩餘場次不多，讓伍鐸休息一下，而黃暐傑會是下半季先發人選之一，昨天3局失1分非責失，表現還算不錯，但某些情況下想法若能改變會更好，「能投到3局代表球數控制不錯，但感覺還不夠自在。」