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中職／「爐主之爭」台中象猿戰因雨延賽 上、下半季無縫接軌

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

中華職棒上半季進入補賽周，但碰上颱風外圍環流影響，許多地區下起大雨，賽程持續受影響，今天原訂在台中洲際棒球場進行中信兄弟與樂天桃猿的「爐主之爭」，比賽因雨延至7月2日舉行，上、下半季宣告「無縫接軌」。

2026世足賽

猿象之爭原訂今天晚間在洲際棒球開打，兩隊目前在上半季僅有2場勝差，各還有5場補賽要打，誰會搶下墊底位置還有得爭。但今天的賽事再次因雨延賽，補賽只能排到7月2日晚間18：35原場地進行。

中職下半季賽程原訂7月3日展開，但如今上半季補賽已一路排到7月2日，下周二還有2場補賽，猿隊則在周三、四分別對上統一獅和中信兄弟，隔天直接迎接下半季例行賽，單周5連戰。

中職 台中 樂天桃猿

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