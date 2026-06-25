棒球／四國菁英對抗賽下月11日台中開打 U23培訓隊戰美、日、韓大學明星

由中華民國棒球協會及台中市政府共同主辦、中國信託冠名支持的「中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽」，將於7月11日至15日在台中洲際棒球場盛大舉行。賽事邀集台灣、美國、日本及韓國四支青年菁英代表隊同場競技，透過高水準國際交流，展現亞洲與美洲新生代棒球好手的實力與潛力。

本屆參賽隊伍包括U23世界盃中華培訓隊、日本大學明星隊、美國NCAA大學明星隊及韓國大學明星隊，四支隊伍皆具備優異競爭力，預料將為球迷帶來精彩且高張力的國際對決。

今天的賽事記者會上，邀請高中時在甲子園展現優異表現、史上唯一連續四年入選日本大學代表隊的前日本職棒球星「手帕王子」齋藤佑樹蒞臨現場，他除了分享自身參與國際賽事的經歷，更與大家分享退役後投入運動產業推廣的寶貴經驗。

本屆賽事更集結多位備受矚目的亞洲頂尖大學球員。其中日本隊陣中的投手鈴木泰成被譽為日本大學棒球界本世代最具代表性的投手之一，在集訓期間展現的投球實力與未來發展潛力備受期待；日本隊主戰捕手渡部海也被視為未來日本職棒選秀會第一指名等級的人才，兼具配球能力、守備穩定性與打擊實力，將成為日本隊攻守兩端的重要核心。

韓國隊陣容同樣星光熠熠，高麗大學王牌左投鄭元鎮曾於韓國大學棒球傳統強權對決「高延戰」中完封延世大學，一戰成名，被視為韓國大學棒壇最具代表性的左投之一。

地主U23世界盃中華培訓隊同樣擁有值得期待的潛力新星，效力於台灣電力公司棒球隊的投手王宇傑，具備豐富的大賽培訓經驗與穩定投球能力，這次代表中華隊出賽，將有機會與日本、韓國及美國的頂尖新秀正面交鋒，也被視為地主隊投手群的重要觀察焦點之一。

中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽將於7月11日至15日展開，門票於6月26日中午12時全面開賣，賽程將從7月11日開始一路進行至7月15日，每天安排兩場賽事，午場於12:30開打，晚場於18:30展開。本次售票區域為洲際棒球場內野下層，採不對號入座，非中華隊的賽事票價為200元，中華隊的賽事票價為400元；複賽及季冠軍賽票價皆為400元。