聽新聞
0:00 / 0:00
中職／韓職LG雙子啦啦隊台籍成員Rona 加盟小龍女下半季亮相
味全龍隊今天正式宣布，韓國職棒啦啦隊首位台灣成員張競（藝名 Rona / 장로나）加盟龍隊啦啦隊「Dragon Beauties新光人壽小龍女」，將在下半年登上中華職棒舞台。
2002年出生的Rona（張競）擁有精緻亮麗的頂級外型與高挑身材，過去曾參與知名國際選秀節目《Girls Planet 999》，並以韓國K-pop女團「ILY:1」成員正式出道。憑藉著極具渲染力的舞台魅力與深厚的唱跳功底，在南韓演藝圈脫穎而出。
隨後Rona將這份正統女團的頂級表演實力帶進棒球場，成為韓職LG雙子隊啦啦隊成員。流利的韓文溝通能力加上毫無冷場的舞台掌控力，讓她成功在台韓兩地斬獲超高人氣。
近年中華職棒大吹「韓援啦啦隊」風潮，Rona也將跟進成為小龍女一員，將成為中華職棒目前唯一的「台籍韓援」啦啦隊，挾帶獨一無二的「正統韓職應援經驗」與「K-pop女團實力」返台發展，將在2026下半季為味全龍天母主場注入耀眼的應援活力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。