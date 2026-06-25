中職／韓職LG雙子啦啦隊台籍成員Rona 加盟小龍女下半季亮相

味全龍隊今天正式宣布，韓國職棒啦啦隊首位台灣成員張競（藝名 Rona / 장로나）加盟龍隊啦啦隊「Dragon Beauties新光人壽小龍女」，將在下半年登上中華職棒舞台。

2002年出生的Rona（張競）擁有精緻亮麗的頂級外型與高挑身材，過去曾參與知名國際選秀節目《Girls Planet 999》，並以韓國K-pop女團「ILY:1」成員正式出道。憑藉著極具渲染力的舞台魅力與深厚的唱跳功底，在南韓演藝圈脫穎而出。

隨後Rona將這份正統女團的頂級表演實力帶進棒球場，成為韓職LG雙子隊啦啦隊成員。流利的韓文溝通能力加上毫無冷場的舞台掌控力，讓她成功在台韓兩地斬獲超高人氣。

近年中華職棒大吹「韓援啦啦隊」風潮，Rona也將跟進成為小龍女一員，將成為中華職棒目前唯一的「台籍韓援」啦啦隊，挾帶獨一無二的「正統韓職應援經驗」與「K-pop女團實力」返台發展，將在2026下半季為味全龍天母主場注入耀眼的應援活力。