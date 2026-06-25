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中職／悍將新洋投瑪帝斯來了！ 愛力戈一軍0出賽約滿離隊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
富邦悍將新洋將左投瑪帝斯抵台。圖／富邦悍將提供
富邦悍將新洋將左投瑪帝斯抵台。圖／富邦悍將提供

富邦悍將備戰下半季，今天宣佈簽下新洋投，找來美國籍左投Quinton Martinez ，中文命名為 「瑪帝斯」，他也已在近日抵達台灣，將於完成相關程序後，將先至二軍調整熟悉環境；本季一軍0出賽的愛力戈則是約滿不續約。

瑪帝斯現年27歲，擁有193公分的高大身材，球速則可破150公里，2022年以自由球員身份加入洛杉磯天使隊，在小聯盟期間累積100.2 局的投球局數，送出100次三振，沒有登上過大聯盟。

2025年瑪帝斯轉戰大西洋聯盟，今年球季在蘭開斯特風暴隊出賽9場，戰績5勝1敗，49局投球投出40次三振，防禦率僅2.94，是該聯盟防禦率王，來台前更獲選為6月份單週最佳球員。

瑪帝斯已於近日抵達台灣，將先以預備洋將身份加入悍將二軍陣容，悍將隊也指出，球團的洋將補強作業將持續進行。至於原預備洋將愛力戈，在合約到期後未獲球團續約，球團感謝愛力戈這段期間為球隊的付出與貢獻，並祝福他未來能有更好的發展。

愛力戈今年沒有一軍出賽紀錄，僅在二軍先發8場，投了42.1局，拿下1勝1敗，防禦率3.19。

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