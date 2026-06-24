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中職／曾家輝優質先發+林子崴後援3局4K 猿隊屠龍終止5連敗
樂天桃猿隊下半季網羅洋砲的消息曝光後，今天在主場對上味全龍隊，本土投手展現價值，曾家輝先發6局失2分，加上林子崴3局送4K的強力後援，雙投聯手壓制上半季霸主，猿隊打線也回溫敲出14支安打，終場以7：2勝出，單場得分超過前5戰總和，終止本季最長5連敗。
猿隊打線今天自首局就起棒打龍隊洋投伍鐸，林政華二壘打、陳晨威安打，並在二、三壘有人時發動雙盜壘先攻下第1分，隊長梁家榮、宋嘉翔接著連兩棒敲二壘打都送回分數，打下3：0領先。
龍隊拿莫・伊漾本季前2安都是全壘打，今天擔任先發第9棒，3局上敲二壘打替球隊製造二、三壘有人的機會，之後郭天信擊出滾地球追回1分。5局上拿莫・伊漾再揮出帶有打點的二壘打，將比數追成1分差。
猿隊接著在5局下又有攻勢，林承飛、林子偉連續安打，之後陳晨威再敲安打追加1分，林泓育的二壘打帶有2分打點，將比數拉開為6：2。
7局下猿隊靠失誤上壘後，林泓育揮出安打，宋嘉翔的適時安打再送回壘上的隊友，將比數拉開為7：2。猿隊單場打下7分也已超過前5戰的得分總合（前5場只得4分、3度遭完封）。
猿隊今年本土投手表現亮眼，下半季在網羅洋砲後，預期將更依賴本土先發，其中上半季唯一穩定扛起的輪值的曾家輝，今天再繳出6局失2分的表現，僅用84球收工，被揮出6支安打，有1次觸身球保送，送出3次三振，失2分，投出第3場優質先發，拿下本季第3勝、生涯對戰龍隊首勝，也獲選單場MVP。
牛棚左投林子崴接手後，第7局連飆3K，合計後援3局，被敲1支安打，有1次保送，送出4次三振，沒有失分，守住勝利，拿下生涯首次救援成功。
龍隊伍鐸今天主投5局，被敲9支安打，失6分都是自責分，吞下本季第2敗，之後由黃暐傑接手後援3局，失1分非自責分，他也將在下半季轉換角色進入龍隊先發輪值。
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