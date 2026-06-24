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中職／陳品宏6局無失分封鎖台鋼奪生涯首勝 悍將再1勝平球團紀錄

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
富邦悍將先發左投陳品宏奪生涯首勝。圖／富邦悍將提供
富邦悍將先發左投陳品宏奪生涯首勝。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊今天在澄清湖棒球場以3：1擊敗台鋼雄鷹，21歲左投陳品宏繳出6局無失分的出色表現，僅被敲1支安打，在進入職棒第3個球季收下生涯首勝；悍將則是拿下本季第31勝，接下來還有4場補賽，繼續力拚超越2019年下半季的32勝，挑戰球團史半季最多勝紀錄。

悍將打線今天在3局上由蔡佳諺、申皓瑋連續安打，2出局後范國宸揮出安打敲回第1分，董子恩再補上安打送回2分打點，悍將單局打下3分，並帶著領先一路到終場。

悍將左投陳品宏本季第5場先發，此戰完全壓制雄鷹打線，主投6局只被敲1支安打，有3次四壞球保送，送出3次三振，無失分，投下生涯第2場優質先發，也是生涯首度先發登板0失分，生涯首勝入袋，也獲選單場MVP。

雄鷹打線今天全場僅3安，藍寅倫在7局下從李建勳手中轟出陽春全壘打，敲回全隊唯一得分，也是藍寅倫繼2024年8月3日後，睽違690天開轟。

雄鷹先發投手艾速特今天主投6局，被揮出8支安打，有1次保送，送出5次三振，失3分，吞下本季第4敗。

富邦悍將先發左投陳品宏6局無失分奪生涯首勝。圖／富邦悍將提供
富邦悍將先發左投陳品宏6局無失分奪生涯首勝。圖／富邦悍將提供

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