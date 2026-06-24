紅葉少棒首闖LLB亞太區預賽　力拚晉級前往美國威廉波特

台東縣紅葉國小少棒隊首度取得世界少棒聯盟（LLB）台灣代表隊資格，今天啟程前往韓國參加6月27日至7月3日舉行的LLB亞太區資格賽，爭取前進美國威廉波特世界少棒賽的門票。桃園國際機場公司副總經理余崇立特別到場勉勵球員，希望小將們保持自信、全力以赴，在國際舞台展現平日訓練成果，為台灣爭取佳績。

由紅葉國小組成的台東縣代表隊，今年在謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰上演逆轉勝，以6比5擊敗屏東縣代表隊，不僅為台東縣拿下睽違20年的隊史第3冠，更奪下紅葉少棒隊史首座謝國城盃冠軍，同時取得LLB台灣代表權，若能在亞太區資格賽順利晉級，就可參加預定於8月19日至30日在美國賓州舉行的威廉波特世界少棒賽。

紅葉國小校長兼總教練方穎豐表示，球隊首次取得LLB台灣代表資格，是全體師生長期投入訓練與堅持不懈的成果，也感謝昇恆昌免稅商店及旗下江許笋文教基金會等單位長期支持基層棒球發展，讓孩子們能在更完善的資源下成長與累積實力。

昇恆昌總經理江建廷今天也到場為球員加油，除親自為球員掛上應援毛巾、送上與《小學課本的逆襲》聯名的獨家禮品，也一一致贈加菜金。啟程前，選手們特別在棒球及簽名板上簽名留念，為此次征戰亞太區賽留下珍貴的熱血紀錄。

昇恆昌免稅店表示，江許笋文教基金會資金完全來自昇恆昌盈餘，長期投入台東基層棒球發展，自2014年起已投入逾千萬元改善訓練環境與添購設備。此次紅葉少棒首度取得LLB台灣代表權，基金會也協助購置比賽用球棒，期盼小將帶著各界支持與期待，在國際賽場展現台灣棒球的精神與實力。