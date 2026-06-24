棒球／原棒協「砸資源」辦教練增能研習 盼成基層小球員最堅實的後盾

為持續提升基層棒球教練的專業素養與教育軟實力，台灣原住民族棒球運動發展協會日前與台東縣政府共同主辦115年「原棒學苑—教練增能研習課程」，透過兩天的活動，期待能與基層教練攜手，守護偏鄉基層棒球孩子勇敢追夢。

本次研習邀集花東地區基層教練齊聚台東，進行為期兩天的專業進修與深度交流。課程內容涵蓋球員心理培育、運動科學應用與球隊經營管理等面向，現場互動熱烈，也展現花東基層棒球持續精進的學習動能。

「要讓孩子更好，教練的觀念、能力和陪伴，甚至更加重要。」原棒協林智勝理事長表示，棒球不只是在教球技與戰術，更是在教導孩子如何面對挫折、如何相信自己，並在淚水與汗水之中，學習如何成為一個更好的人。

在基層棒球發展階段，教練在小球員心中扮演「亦師亦父」的重要角色，因此原棒協持續投入心力和資源，替花東地區的棒球隊進行「教練增能」與「運動心理支持」，希望讓第一線教練獲得更多專業知識與陪伴能量。

林智勝強調，原棒協希望成為基層教練最溫暖的後盾，讓好的觀念走進球隊，透過教練每天的陪伴與影響，幫助孩子不只學會打球，更培養面對人生挑戰的能力。

為期兩天的課程，內容緊扣現代棒球發展趨勢，從「人」與「科學」兩大面向出發，協助教練拓展多元視野，邀請長期與原棒協合作推動偏鄉運動心理計畫的國家隊運動心理師洪紫峯擔任講師，分享新世代選手心理培育觀念，從理解球員動機、建立正向溝通，到培養抗壓能力與心理韌性，協助教練成為孩子成長路上最重要的引導者與支持力量。

此外，擊速棒球學院教練、同時也是原棒協會員的范玉禹，深入解析Trackman數據在訓練與實戰中的應用，展現運動科學為基層訓練注入的新思維；專業會計師則從經營管理角度切入，探討基層教練如何因應環境變遷與世代更迭，推動經營轉型並強化核心競爭力。

透過兩天扎實的課程，原棒協期盼，這群陪伴孩子成長的夢想領航員，能帶著滿滿能量回到基層，持續以正確觀念與溫暖陪伴，守護偏鄉基層棒球孩子勇敢追夢、茁壯成長。因為「孩子的未來，從現在開始，The Future Starts Now.」，原棒協將與基層教練們攜手，在棒球路上結伴同行，激盪出更多教學火花。

「原棒學苑—教練增能研習課程」為基層教練導入運動科學訓練觀念。圖／原棒協提供