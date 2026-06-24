中職／明星賽1小時熱銷6.8萬張！聯盟可能加開外野上層

2026年中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，聯盟稍早宣布，明星賽票房開賣1小時熱銷6.8萬張，其中白金特區秒殺、熱區完售，將評估加開外野上層區域。

明星賽預售票今天早上11點開賣，短短1小時即熱銷6.8萬張。白金特區開賣後秒殺，熱區也完售，其餘票種熱賣中。明星賽兩日將吸引超過7萬人進場，參與一年一度的棒球饗宴。

聯盟宣布，為感謝廣大球迷熱情支持，聯盟將評估加開外野上層區域，相關售票資訊將另行公告，期待有更多球迷朋友進場同樂，一起感受明星賽的熱血與魅力！