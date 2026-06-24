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中職／樂天桃猿「辣年糕趴」 羅志祥、Rain、泰民三大舞王大巨蛋登場

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
樂天桃猿「辣年糕趴」7月26日演出嘉賓王泰民（TAEMIN）。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿「辣年糕趴」7月26日演出嘉賓王泰民（TAEMIN）。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿年度指標活動「辣年糕趴」今年移師台北大巨蛋，將於7月24日至26日展開為期三天的盛典。球團特別邀請三位亞洲頂尖舞王接力登台，以國際級演出陣容點燃大巨蛋，讓球迷在享受精彩賽事之餘，也能近距離感受巨星舞台魅力。

華語樂壇唱跳天王羅志祥將率先在24日替「辣年糕趴」揭開序幕，從〈精舞門〉、〈一支獨秀〉等無數金曲，羅志祥多年來以精湛唱跳實力與舞台魅力征服無數粉絲，這是不僅是他首次登上樂天桃猿主場舞台，更將帶來演唱會等級的精彩演出，並預告與樂天女孩有驚喜合作。

樂天桃猿「辣年糕趴」7月24日首日演出嘉賓羅志祥。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿「辣年糕趴」7月24日首日演出嘉賓羅志祥。圖／樂天桃猿提供

主題日第二天由韓流傳奇天王RAIN接棒，作為亞洲流行文化的重要代表人物，RAIN以獨樹一幟的舞蹈風格與舞台掌控力聞名全球，此次演出，他預計將足以媲美今年底全新世界巡迴演唱會的壓倒性規模演出，原汁原味搬上台北大巨蛋。

樂天桃猿「辣年糕趴」7月25日演出嘉賓Rain。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿「辣年糕趴」7月25日演出嘉賓Rain。圖／樂天桃猿提供

7月26日壓軸登場的嘉賓，則是全球認證的韓流頂尖舞王泰民（TAEMIN）。他在今年4月受邀於Coachella音樂節單獨演出，寫下韓國男SOLO藝人的歷史紀錄，以極具藝術性的舞台表現與令人屏息的舞蹈實力，被譽為「偶像的偶像」。此次TAEMIN將首度站上台北大巨蛋，帶來兼具藝術性與爆發力的頂級演出，以無與倫比的舞台魅力展現全球頂尖韓流舞王風範。

樂天桃猿臺北大巨蛋場次門票將於ibon售票系統獨家開賣，並於6月25日（四）率先開放會員優先購票，隨後於6月27日（六）下午 1 時全面開放購票。購票詳情請洽ibon售票系統網站或全台7-ELEVEN 門市ibon機台。

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樂天桃猿 羅志祥 桃猿

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