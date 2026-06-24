中職／上半季打擊表現一路墊底 樂天桃猿傳找來31歲洋砲補強火力

樂天桃猿隊上半季至今打了54場僅拿20勝，打擊表現始終維持低迷，上周將表現不理想的洋將麥斯威尼註銷，如今傳出網羅洋砲補強戰力，找來曾效力於韓職培證英雄隊的31歲外野手道森（Ronnie Dawson）。

猿隊今年上半季打擊表現自開季至今不見起色，目前團隊打擊率2成31是全聯盟墊底，球隊上周先送走洋投麥斯威尼，總教練曾豪駒也表示，有持續在物色洋將人選，如今消息傳出，球隊找來洋砲提振球隊火力，將成為樂天球團史首位外籍打者。

根據美國獨立聯盟萊辛頓傳奇隊（Lexington Legends）社群公告之消息，外野手道森的合約已轉讓至樂天桃猿。道森今年在傳奇隊出賽32場，敲出8支全壘打，有28分打點，打擊率3成15。

道森在2016年大聯盟選秀被太空人隊在第二輪挑中，但生涯在大聯盟僅有4場出賽機會，於2021年4月14日敲出生涯首安。2023年季中轉戰韓職發展，當年出賽57場，敲77支安打含3轟，有29分打點，打擊率3成36，季後獲續約，隔年出賽95場累積11轟，打擊率3成30，但在7月底因守備時和隊友相撞造成前十字韌帶撕裂，球季因此報銷。