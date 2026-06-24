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日職／徐若熙一軍先發急喊卡 軟銀教頭曝傷情「腰部疼痛」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
軟銀總教練小久保裕紀透露，徐若熙是因為腰痛而無法出賽。（福岡軟銀鷹提供）中央社
軟銀總教練小久保裕紀透露，徐若熙是因為腰痛而無法出賽。（福岡軟銀鷹提供）中央社

軟銀鷹隊台灣投手徐若熙原訂今天先發出戰歐力士隊，但在登板前傳出傷勢，總教練小久保裕紀透露，徐若熙是因為腰痛而無法出賽，因此軟銀今天緊急改由中村稔彌先發上陣。

徐若熙原本要在本周重回一軍先發，不料在登板前出狀況，昨天投手教練倉野信次指出，徐若熙被轉到復健組，還不是能馬上恢復投球的狀態。而根據日本媒體的後續報導，小久保裕紀透露，徐若熙是腰部疼痛，因此緊急更改先發人選。

徐若熙前一場一軍先發在6月7日對戰橫濱隊，主投6局失2分，無關勝敗，之後就被抹消一軍登錄，降二軍持續做調整，並在14日於二軍後援登板，對阪神二軍投3局無失分。

然而徐若熙近期雖回到一軍隨隊，但22日的投手訓練中，沒有進行傳接球，因腰痛改到室內和球隊分開練習，原訂今天在先發的計畫也喊卡，被轉入復健組，後續狀況還有待觀察。

2026世足賽

徐若熙 軟銀 日職

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