亞運棒球培訓隊2球員遞補 啟程赴荷蘭打哈連盃

名古屋亞運棒球項目培訓隊今天啟程赴荷蘭參加哈連盃，名單中有2名球員異動，投手張彥澤、捕手呂東翰遞補，比賽將於當地時間26日開打，台灣首戰對手為庫拉索隊。

備戰今年9月登場的名古屋亞運，棒球項目於5月春季聯賽後先選出40人培訓名單，經過藍白對抗賽觀察，在5月22日篩選出24人名單，培訓隊接下來將參加荷蘭哈連盃、捷克棒球週，及後續四國棒球菁英對抗賽。

培訓隊今天啟程赴荷蘭參加哈連盃賽事，由總教練湯登凱領軍。原本名單中捕手吳松勳、投手雷皓博退出，由投手張彥澤、捕手呂東翰遞補。

19歲投手張彥澤身高187公分，來自台北興富發隊，最快球速可達約147公里，今年也有報名參加中職選秀，捕手呂東翰則來自合作金庫棒球隊。

哈連盃總計6支球隊參賽，比賽於當地時間26日開打，台灣首日沒有賽程，27日將與庫拉索交手，28日與地主荷蘭交手，29日迎戰捷克，30日與國際浪人隊交手，7月1日迎戰義大利隊，爭取晉級決賽機會。

此屆多明尼加因經費問題無法參賽，由全美大學體育聯盟（NCAA）球員加入加拿大、歐洲等地球員組成「國際浪人隊」（International Globetrotters）參賽。

哈連盃賽事預計打到當地時間7月4日，培訓隊預計7月5日直接飛往捷克，接著參加捷克棒球週賽事。