中職／兄弟近5戰4勝拉尾盤 上半季猿象爐主之爭還有得瞧

中信兄弟隊鄰近上半季尾聲拉尾盤，今天狂敲15支安打，進攻8局有6局得分，終場以6：3擊敗富邦悍將隊。兄弟近5戰4勝，加上樂天桃猿隊吞下5連敗，雙方勝差縮小到1.5場，誰是上半季爐主還有得瞧。

悍將由日籍洋投阿部雄大先發，投4.1局已用100球，被敲9安打、失4分，投球任內有4局掉分，讓悍將的每一次追擊顯得氣虛。

阿部在首局就因2安打、1保送，還沒拿到出局數已被攻占滿壘，雖面對詹子賢飆K，對許基宏出現保送送分，第二局因黃韋盛二壘打、許庭綸一壘打串連失血，兄弟第三局靠許基宏三壘打、江坤宇內野安打再下一城，第五局則是宋晟睿二壘打、許基宏一壘打造成傷害，也在這一棒打退阿部。

悍將第六局派上王浩原、第七局推出林栚呈，各丟掉1分，讓落後差距持續擴大。

兄弟伍立辰首度以先發投手之姿奪勝，此役投5.2局被敲6安打、失3分，包括第四局范國宸、第六局王念好各一發陽春砲，第五局則面對首位打者申皓瑋投出觸身球，因推進、安打進占三壘，張育成打向左外野，許庭綸接殺後回傳本壘打到申皓瑋，導致捕手高宇杰無法順利接球，形成高飛犧牲打。

澄清湖棒球場賽事，台鋼雄鷹隊靠魔鷹的兩分砲以2：1擊敗味全龍隊，取得上半季第30勝（27敗1和），確定締造隊史半季最高勝率。