中職／獅隊王翾祐一軍初亮相 2長打1打點獲MVP

中職統一7-ELEVEn獅隊今天排上兩名新秀王翾祐、全紹凱一軍初亮相。王翾祐單場2支二壘打、貢獻1分打點，率隊以1比0擊敗樂天桃猿，生涯首安首打點都出爐、首獲單場MVP。

獅隊今天作客樂天桃園棒球場與桃猿隊交手，獅隊昨天新註冊2024年選秀選入內野手全紹凱、去年選秀選入內野手王翾祐，今天升上一軍馬上排入先發打序，王翾祐打2棒、守三壘，全紹凱打6棒、守二壘。

王翾祐1局上首打席敲出左外野方向飛球出局，4局上從桃猿隊先發投手榊原元稀手中敲出左外野方向二壘安打，生涯首安就是長打，6局上獅隊林泓弦敲出三壘打，2人出局後王翾祐補上二壘打，送回全場唯一1分，生涯首打點出爐。

王翾祐一軍初登場就有好表現，單場4打數敲出2支安打都是長打，貢獻1分打點、為勝利打點，也首度獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊先發投手林詔恩今天用82球投7局，為生涯單場最長投球局數，被敲出3支安打，投出1次四壞保送、4次三振，無失分，優質先發拿下個人本季第2勝。

桃猿隊先發投手榊原元稀中職一軍初先發，用80球投6局，被敲出4支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，也是優質先發，但等不到火力支援吞下敗投，桃猿吞下近期5連敗。