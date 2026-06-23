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中職／桃猿「開箱」日籍洋投中大獎也沒用 打線0分吞本季最長5連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊日籍洋投榊原元稀先發6局失1分。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊日籍洋投榊原元稀先發6局失1分。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊「開箱」二軍核爆的日籍洋投榊原元稀，飆出令人刮目相看的6局失1分好投，然而打線0分支援，終場以0：1不敵統一隊，猿隊吞下本季最長的5連敗。

隨著上周味全龍隊確定奪得上半季冠軍，各隊本周陸續啟用新面孔，此戰兩隊就有3人一軍初登場即初先發，獅隊先發打線派出二壘手全紹凱、三壘手王翾祐，以及猿隊日籍投手榊原元稀。

榊原二軍出賽9場（8場先發），防禦率高達7.17，升上一軍不被看好，但此役繳出6局僅失1分好投，他在前5局只被敲2安打、無失分，直到第六局因林泓弦三壘打、王翾祐二壘打串連，讓他丟掉唯一分數。

王翾祐雙安都是二壘打，第四局先開張首安打，第六局貢獻首打點，在一軍首場出賽就有佳作。

獅隊由左投林詔恩先發，突破過去單場最長投球局數6.1局，此役以82球完成7局投球，只被敲3安打、無失分。 髙塩將樹第八局登板因兩次保送釀成危機，兩出局、一二壘有人局面提前推出終結者鍾允華，關鍵時刻K掉陳晨威，續投第九局演出三上三下。

猿隊這波5連敗重挫後，已賽54場，戰績20勝32敗2和，而隊史在120場賽季（2009年起）的半季最少勝場紀錄來自2010年下半季La New熊隊24勝，上半季最後6場若拿不到4勝，將改寫隊史60場半季最少勝紀錄。

統一獅隊去年第三指名選進的內野手王翾祐，今天在一軍初登場，敲出兩支安打都是二壘打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊去年第三指名選進的內野手王翾祐，今天在一軍初登場，敲出兩支安打都是二壘打。圖／統一獅隊提供

統一獅隊先發投手林詔恩投7局無失分，改寫個人單場最長投球局數。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手林詔恩投7局無失分，改寫個人單場最長投球局數。圖／統一獅隊提供

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