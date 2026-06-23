紅葉少棒隊朝威廉波特邁進 北市台東縣同鄉會宴請小將喊加油

台東縣紅葉國小少棒隊曾經創下台灣棒球史上一頁傳奇，今年又再度勇奪全國少棒冠軍，月底將前往南韓挑戰亞太盃、搶奪前進威廉波特門票，北市台東縣同鄉會行前特別舉辦餐會為選手加油，校方也期盼再次重現50多年前金龍少棒連拿17屆的冠軍榮耀。

台北市台東縣同鄉會昨晚在台北萬華的凱達大飯店宴請台東紅葉少棒小將，台東棒球主委暨立委陳瑩、導演魏德聖、媒體主播廖筱君等人來為即將出發前往南韓搶奪亞太區參賽權的選手加油打氣，合力為參賽小將募集訓練經費。

台東縣同鄉會理事長許順隆指出，回首1963年棒球隊創立初始，球員窮到只能撿石頭、削竹子當球具克難苦練，5年後跌破眾人眼鏡，以7比0完封日本關西少棒聯隊一戰成名，同時點燃台灣長達數十年的棒球狂熱。今年紅葉少棒重返榮耀，最大推手莫過於投身基層棒球逾30年的紅葉國小校長方穎豐，期許他能帶領選手，順利拿下亞太代表權。

方穎豐說，他認為歷史不一定會重複，但可以透過努力讓大家正視這一段的重要的棒球文化資源；打球需要信心，但背後還有很多苦練和絞盡腦汁的細節需要努力，會盡力替這群台東縣延平鄉、熱愛棒球的孩子打造更好的環境。