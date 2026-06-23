快訊

通過了！交通部准予捷運三鶯線營運 確切通車日正在研擬中

北市萬華命案！男遭匕首捅背送醫不治 凶嫌被逮稱不滿對方找他女友

紐時記者新書披露馬斯克憂台海衝突 籲川普將晶片廠移出台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／郭李建夫發掘潛力 開南大學陳趙羿勳轉投手從抗拒到自信

中央社／ 台北23日電
開南大學棒球好手陳趙羿勳（圖）從野手轉投手雖曾有抗拒，但總教練郭李建夫看見他的潛力，耐心調教，陳趙羿勳也慢慢投出心得，將挑戰中職選秀。圖為陳趙羿勳114年12月9日在大專聯賽出賽畫面。（大專體總提供） 中央社
開南大學棒球好手陳趙羿勳（圖）從野手轉投手雖曾有抗拒，但總教練郭李建夫看見他的潛力，耐心調教，陳趙羿勳也慢慢投出心得，將挑戰中職選秀。圖為陳趙羿勳114年12月9日在大專聯賽出賽畫面。（大專體總提供） 中央社

開南大學陳趙羿勳野手轉投手雖曾抗拒，但總教練郭李建夫看見他的潛力、耐心調教，陳趙羿勳也慢慢投出心得，目前最快球速可投到148公里，挑戰中職選秀、潛力被看好。

20歲的陳趙羿勳在大學前都是野手，國中、國小階段雖有投球，但升上高中後專職內野手，升上開南大學時，大一還有打擊，但總教練郭李建夫看見他的潛力，建議他往投手發展。

陳趙羿勳笑說，其實一開始有點抗拒，還是比較喜歡當打者，但以打者身分沒太多上場機會，「當時覺得有點算是被半強迫的，但現在很謝謝教練」，陳趙羿勳在投手丘上投出自信。

右投手陳趙羿勳表示，大二剛開始投球時，球速約140公里，越丟越有感覺，也有到外面上課、加強重量訓練，進步很多，目前最快球速可以到148公里，加上有184公分的身材優勢，相信自己還有很大進步空間。

陳趙羿勳在114學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽總計投25局，投出20次三振，失掉9分（8分責失分）， 戰績2勝、防禦率2.88；在5月春季聯賽時也在關鍵一役扛起先發，對上經驗豐富的社會隊台北興富發隊打者，7局1責失分優質先發、率隊晉級8強。

陳趙羿勳表示，明顯感受到自己進步很多，決定挑戰中職選秀，郭李建夫教練也給了很多建議，除了技術層面，在心態上的也很多，過往在場上遇到失誤，或者被打出幸運安打，容易心浮氣躁，今年已經改善很多。

陳趙羿勳的姓氏來自爺爺奶奶，他也提到，家人都很支持他打棒球，家人都在花蓮，但只要有比賽，爸爸媽媽常會請假到場替他加油，最遠有從花蓮到台中，期待有機會進到職棒，讓家人一起到球場看他出賽。

2026世足賽

中職 開南大學

延伸閱讀

中職／南華大學廖永詮能飆速也能開轟 運動能力突出拚選秀

MLB／鄧愷威重振雄風點出贏球之道 官網形容「意想不到的下午」

中職／悍將別等威戈神了 補強洋投才不會白費上半季好戰績

木棒聯賽8強中職選秀名單搶先看─平鎮、穀保、普門、麥寮

相關新聞

中職／郭李建夫發掘潛力 開南大學陳趙羿勳轉投手從抗拒到自信

開南大學陳趙羿勳野手轉投手雖曾抗拒，但總教練郭李建夫看見他的潛力、耐心調教，陳趙羿勳也慢慢投出心得，目前最快球速可投到1...

中職／南華大學廖永詮能飆速也能開轟 運動能力突出拚選秀

南華大學廖永詮具備投打二刀實力，投球最速可達153公里，大學階段累積8轟，運動能力突出，將以外野手身分挑戰中職選秀，他表...

日職／徐若熙表訂24日出戰歐力士沒了 軟銀投教：不是可以登板的狀態

效力軟銀鷹隊台灣投手徐若熙，原訂24日先發出戰歐力士隊，近日傳出狀態出現疑問，投手教練倉野信次今天透露，徐若熙目前「不是可以馬上投球的狀態」，下一步安排將等待檢查結果。

日職／林安可二軍敲陽春砲 近4場出賽敲4轟

日職埼玉西武獅隊野手林安可二軍出賽維持好手感，今天單場2安包括1發陽春砲，為二軍本季第6轟，貢獻1分打點，近4場出賽敲出...

中職／消化試合仍有看點！悍將再拚3勝寫新猷 象猿還在閃最慘紀錄

味全龍隊在6月20日為上半季爭霸畫下句點，拿到今年第一張季後賽門票，上半季其餘各隊仍有紀錄挑戰中，富邦悍將隊有望刷新球團史半季最多勝場紀錄，樂天桃猿、中信兄弟隊仍在避免閃過不名譽紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。