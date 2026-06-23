中職／郭李建夫發掘潛力 開南大學陳趙羿勳轉投手從抗拒到自信

開南大學陳趙羿勳野手轉投手雖曾抗拒，但總教練郭李建夫看見他的潛力、耐心調教，陳趙羿勳也慢慢投出心得，目前最快球速可投到148公里，挑戰中職選秀、潛力被看好。

20歲的陳趙羿勳在大學前都是野手，國中、國小階段雖有投球，但升上高中後專職內野手，升上開南大學時，大一還有打擊，但總教練郭李建夫看見他的潛力，建議他往投手發展。

陳趙羿勳笑說，其實一開始有點抗拒，還是比較喜歡當打者，但以打者身分沒太多上場機會，「當時覺得有點算是被半強迫的，但現在很謝謝教練」，陳趙羿勳在投手丘上投出自信。

右投手陳趙羿勳表示，大二剛開始投球時，球速約140公里，越丟越有感覺，也有到外面上課、加強重量訓練，進步很多，目前最快球速可以到148公里，加上有184公分的身材優勢，相信自己還有很大進步空間。

陳趙羿勳在114學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽總計投25局，投出20次三振，失掉9分（8分責失分）， 戰績2勝、防禦率2.88；在5月春季聯賽時也在關鍵一役扛起先發，對上經驗豐富的社會隊台北興富發隊打者，7局1責失分優質先發、率隊晉級8強。

陳趙羿勳表示，明顯感受到自己進步很多，決定挑戰中職選秀，郭李建夫教練也給了很多建議，除了技術層面，在心態上的也很多，過往在場上遇到失誤，或者被打出幸運安打，容易心浮氣躁，今年已經改善很多。

陳趙羿勳的姓氏來自爺爺奶奶，他也提到，家人都很支持他打棒球，家人都在花蓮，但只要有比賽，爸爸媽媽常會請假到場替他加油，最遠有從花蓮到台中，期待有機會進到職棒，讓家人一起到球場看他出賽。