中職／南華大學廖永詮能飆速也能開轟 運動能力突出拚選秀

南華大學廖永詮具備投打二刀實力，投球最速可達153公里，大學階段累積8轟，運動能力突出，將以外野手身分挑戰中職選秀，他表示還是對野手有信心，若有機會進職棒、就看球團安排。

南華大學20歲好手廖永詮具備投打二刀實力，他接受中央社記者訪問時透露，一開始就是野手，喜歡在場上跑動的感覺，升上大學後某次休兵日安排自主訓練，看到投手群在練投有測速槍，上場試投了一顆就飆到149公里，學長跟教練說了之後，教練建議他開始練投。

南華大學棒球隊總教練蔡仲南球員時期是出色的投手，看見廖永詮的潛力，也會在投手區塊特別指點他，包括投球動作、小肌肉的訓練，目前最快球速已經能投到153公里。

但廖永詮還是偏愛野手出賽，他表示，大二維持二刀訓練，升上大三還是喜歡當野手，外野3個守備位置都可以守，最常守中外野，自信腳程快、守備跑動範圍大，傳球臂力好，打擊揮棒速度快，接受球隊測試，也有被測到擊球初速超過170公里。

廖永詮在114學年度在大專棒球聯賽（公開一級）出賽，以打擊率4成17拿下最佳外野手獎，在大專聯賽好表現，也讓他決定要挑戰中職選秀，他細數在大學階段大小盃賽，總計敲出約8轟。

先前樂天桃猿隊投手教練川岸強受訪曾點名廖永詮，廖永詮表示，看到新聞蠻開心的，感覺有職棒球隊注意到他，打職棒是從小到大的夢想，希望可以挑戰職棒舞台，至於最終是投手還是野手發展，如果有機會進到職棒，就看球團安排。

廖永詮與樂天桃猿隊的野手李勛傑是國中、國小同學，兩人交情不錯，他也會關心李勛傑在職棒表現，希望有機會能在職棒場上一起競爭。