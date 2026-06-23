日職／徐若熙表訂24日出戰歐力士沒了 軟銀投教：不是可以登板的狀態

效力軟銀鷹隊台灣投手徐若熙，原訂24日先發出戰歐力士隊，近日傳出狀態出現疑問，投手教練倉野信次今天透露，徐若熙目前「不是可以馬上投球的狀態」，下一步安排將等待診斷結果。

徐若熙前一次在一軍登板為6月7日面對橫濱6局失2分、無關勝敗，軟銀今天起與歐力士進行3連戰，原訂安排徐若熙負責1場先發，但他昨天並未進行傳接球等訓練，傳出出賽計畫生變。

倉野信次今天更新徐若熙的進度，他表示，目前不是可以馬上登板投球的狀態，看看接下來的診斷結果再來安排。

軟銀明天一戰推出中村稔彌先發，本季一軍前兩場出賽都是後援登板，對於明天一戰是否為牛棚車輪戰，倉野表示，中村有投長局數的能力，原本就有計畫讓他在二軍先發。