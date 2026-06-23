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日職／林安可二軍敲陽春砲 近4場出賽敲4轟

中央社／ 記者謝靜雯台北23日電
林安可二軍開轟。 DAZNTaiwan畫面提供(資料照)
林安可二軍開轟。 DAZNTaiwan畫面提供(資料照)

日職埼玉西武獅隊野手林安可二軍出賽維持好手感，今天單場2安包括1發陽春砲，為二軍本季第6轟，貢獻1分打點，近4場出賽敲出4轟，西武隊終場以2比7不敵歐力士猛牛隊。

西武隊台灣好手林安可5月底下二軍後，近期二軍出賽維持好表現，今天西武隊二軍與歐力士隊二軍交手，林安可先發打5棒、守左外野。

林安可2局下1人出局後，從歐力士隊先發投手佐藤一磨手中敲出陽春砲，幫助球隊先馳得點，4局下敲出中外野方向飛球出局，6局下再從佐藤一磨手中敲出右外野方向安打，9局上攻守交換時退場休息。

歐力士隊前4局打完0比1落後，5局上靠著野口智哉二壘打、一棒2分超前比數，西武隊6局下靠著高飛犧牲打將比數扳平，歐力士隊8局上攻下3分超前，9局上再追加2分保險分，順利拿下勝利。

林安可二軍連兩場出賽開轟，加上17日的雙響砲，近4場出賽敲出4發全壘打，6月份二軍出賽已累積6轟，今天單場3打數敲出2支安打，包括1發全壘打，貢獻1分打點，賽後打擊率2成94。

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