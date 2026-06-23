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中職／消化試合仍有看點！悍將再拚3勝寫新猷 象猿還在閃最慘紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊有機會挑戰球團史半季最多勝場紀錄。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊有機會挑戰球團史半季最多勝場紀錄。圖／富邦悍將隊提供

味全龍隊在6月20日為上半季爭霸畫下句點，拿到今年第一張季後賽門票，上半季其餘各隊仍有紀錄挑戰中，富邦悍將隊有望刷新球團史半季最多勝場紀錄，樂天桃猿、中信兄弟隊仍在避免閃過不名譽紀錄。

悍將在球團史第10年打出不一樣的氣勢，有不少時間居戰績榜第二，是帶給「天空龍」最大威脅的球隊，本季已相繼改寫球團史最速20勝、最速30勝。

悍將半季最多勝紀錄來自2019年下半季32勝，目前已賽54場拿到30勝，最後6場拿到3勝就將改寫球團史新猷；若看隊史，紀錄來自2010年上半季興農牛隊36勝，悍將必須最後6戰全勝才能追平，堪稱超高難度挑戰。

猿隊本季持續與得分進度苦戰，包辦多種「前n場最少得分」紀錄，目前團隊攻下151分，也依然是聯盟史上已賽53場的最低得分紀錄。中職從2009年起固定採用半季60場、全季120場，最少得分為2022年上半季悍將179分，猿隊最後7場必須攻下28分以上，才能避免改寫紀錄。

兄弟在上半季淪為爐主，堪稱今年球季開打前最預料不到的劇情，上周3勝加持，目前手握18勝，最後6場再拿1勝就能追平2014年上半季打下19勝，應可避免改寫隊史在60場半季的最少勝場紀錄。此外，兄弟最快將在25日鎖定上半季墊底，前一次全年一在隔年上半季墊底為2019年悍將。

2026世足賽

富邦悍將 中職 樂天桃猿

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