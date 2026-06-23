中市萬豐國小棒球隊赴美參賽 各界鼎力捐助5百萬元旅費

台中市霧峰萬豐國小棒球隊在台灣貝比魯斯棒球聯盟全國選拔賽奪下全國總冠軍，取得資格代表台灣參加「2026年美國貝比魯斯聯盟U12卡爾瑞普肯世界少棒錦標賽」，7月底將前往美國代表台灣爭取榮耀。校方為了球隊的旅費，順利募得500萬元，昨在臉書宣布停止募款，並感謝各界支持。

上周已言明要贊助的霧峰青商會今也前往捐出1萬5千元，前會長鄒明諺表示，看到這群孩子，就想起當年自己在校棒隊頂著烈日、在資源與裝備匱乏下辛苦打球的歲月，正因為深知基層棒球追夢的艱辛，希望透過這次行動，號召更多人成為萬豐少棒最堅強的後盾，讓台灣子弟、霧峰子弟在國際賽場上勇敢發光。

萬豐國小校長陳厚仁說，對這群孩子來說，棒球不只是運動，更是一條改變人生的路。每天努力的訓練，孩子們不喊苦、不喊累，即使球鞋破了、手套舊了，仍咬牙堅持，只因為大家心中都有同一個夢想，就是穿上中華隊球衣，代表台灣站上世界舞台。

他表示，缺旅費的消息傳出後，社會各界一個接一個主動連繫捐款，僅一個半月內就募得所有孩子所需的5百萬全部費用，讓棒球隊的15隊員和教練、翻譯等4個大人能利出發，參加7月30日至8月20日的比賽。謝謝各界的協助，幫助他們完成夢想出發的第一步，也期盼社會各界的捐款能夠成為小朋友們最堅實的後盾，聲援他們能在國際舞台上為台灣爭光。