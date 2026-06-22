中職／江坤宇3度奪明星賽人氣王 王念好許願守中外野

中職中信兄弟江坤宇今年以57萬9003票，第3度成為明星賽人氣王。今天記者會邀請洋投羅戈、內野手王念好出席，王念好此次入選TEAM TAIWAN，許願想守中外野。

中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋舉行，開賽時間分別為晚間6時05分、下午5時05分，TEAM TAIWAN隊在一壘側、TEAM STAR隊在三壘側。

今天舉行名單公布及售票記者會，中信兄弟「小可愛」江坤宇展現無可抵擋的人氣，得票數一路攀升，最終以57萬9003票高居人氣榜首，成功蟬聯明星賽人氣王，收下個人第3座人氣王獎項。

江坤宇透過影片表示，很開心再度拿下人氣王，感謝球迷「照四餐」投票給他，也會繼續努力在場上表現給球迷看，因為小孩快出生，今天沒辦法到記者會現場，但相信很快就有機會在明星賽跟大家見面。

TEAM STAR隊先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）出席記者會表示，希望在明星賽解鎖打擊，「想要成為委內瑞拉大谷翔平」；至於內野手王念好入選TEAM TAIWAN隊，他表示，從小到大幾乎每個位置都守過、獨缺中外野，希望明星賽有機會能上場守中外野。

「全壘打大賽」入選名單也同步揭曉，由網路票選產生，最終票數最高的8位球員取得參賽資格，依序為張育成、魔鷹（Steven Moya）、吉力吉撈・鞏冠、朱育賢、宋晟睿、范國宸、許基宏及王柏融。

中職公布明星賽門票將於24日上午11時於ibon售票系統全面開賣，開放區域包含內野全區及外野B1層。內野B1層「白金特區」票價新台幣4390元，每場限量252席，採實名制購票，除享專屬通道入場，還可獲得球員／女孩簽名拍立得1張。

其餘區域票價分別為，B1「台灣精品熱區」2390元、「台灣精品中央區」2090元、「台灣精品站立熱區」1890元、「台灣精品商務區」1290元、「台灣精品經濟區」990元；L2「乖乖搖滾區」990元、「乖乖一般區」700元；L4「台啤同樂區」和外野B1「搖滾區」均為600元；L5「攻蛋同樂區」500元。