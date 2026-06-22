中職／明星賽邀傳奇球星 高國慶要讓陳鏞基永生難忘

中華職棒明星賽將於7月18日、19日在台北大巨蛋登場，明星賽也將邀請傳奇球星參賽，高國慶今天喊話要守滿9局，並要給陳鏞基永生難忘的明星賽，邀請大家進場關懷「咕咾肉」。

中華職棒明星賽7月18日、19日舉行，由曾豪駒領軍票選決定的TEAM STAR隊，對上年底亞冠賽為主體的TEAM TAIWAN隊，TEAM TAIWAN總教練為高志綱。

記者會上公布，今年明星賽將邀請傳奇球星參賽，今天由「綠色坦克」高國慶代表出席。高國慶表示，收到邀請後開始積極準備，希望有機會在大巨蛋出賽，也希望兩隊教練團手下留情，讓他有機會在場上守滿9局。

今年也是統一7-ELEVEn獅隊野手陳鏞基引退年，陳鏞基以指定打擊身分入選TEAM STAR隊，高國慶預告一定會準備驚喜，要讓陳鏞基「永生難忘」，如果學弟們有比較過頭的行為，也要陳鏞基多多包涵。

高國慶喊話，雖然資深球員身體能力不如年輕人，但技術記憶還存在，會努力備戰明星賽，希望資深球迷可以多多進場，「關懷我們這些咕咾肉」。

記者會上公布明星隊TEAM STAR名單，先發12人為先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）、中繼投手張奕、後援投手李振昌、捕手高宇杰、一壘手范國宸、二壘手岳東華、三壘手王威晨、游擊手江坤宇、外野手陳傑憲、張志豪、郭天信和指定打擊張育成。

其餘TEAM STAR球員，投手包括黃子鵬、呂彥青、曾峻岳、布雷克（Brock Dykxhoorn）、江國豪、陳冠宇、郭俊麟和梅賽鍶（Cristopher Mercedes），捕手戴培峰、野手許基宏、李凱威、吳念庭、陳聖平、岳政華、陳晨威、陳文杰、陳俊秀和陳鏞基。