中職／亞冠賽教練納潘威倫劉家豪 高志綱盼培育人才庫

中職明星賽以亞冠賽為主體的TEAM TAIWAN隊由高志綱任總教練，教練團納入潘威倫與劉家豪，自稱「菜鳥總教練」的高志綱說，除亞冠賽，更希望這批球員成為未來國家隊人才庫。

高志綱今天笑說：「我也是菜鳥。」他希望大家一起努力，讓年輕球員更進步、往好方向走，而亞冠賽教練團有詢問世界棒球經典賽（WBC）教練團班底，還加入新面孔「嘟嘟」潘威倫、 劉家豪，希望教練團可協助球員更進步。

明星賽7月18、19日在台北大巨蛋登場，由票選出的TEAM STAR隊交手以年底亞洲職棒冠軍爭霸賽為主體的TEAM TAIWAN聯隊。4名TEAM TAIWAN外卡球員都是投手，包括李東洺、陳克羿、林栚呈和李超，至於亞冠賽正式比賽外卡名額每隊3人。

高志綱表示，名單抉擇考量最主要是球員能力，這些球員都在一軍有不錯表現，藉明星賽先組合起來，看這樣的隊型可打出什麼樣的表現，也希望年輕球員可在明星賽中融入氣氛、好好表現。

外卡考量部分，高志綱說，陣中很多高中畢業就進職棒球員，希望他們能率年輕選手適應壓力，這批球員為年底亞冠賽聯隊雛形，但還在評估2、3名球員，如果之後球季有好表現，也會考慮放入。