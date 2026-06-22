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中職／郭天信中職明星賽放哪隊有考量 曾豪駒看好能止敗

中央社／ 台北22日電
中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，TEAM STAR總教練曾豪駒今天出席售票暨名單公布記者會。記者余承翰／攝影 余承翰
中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，TEAM STAR總教練曾豪駒今天出席售票暨名單公布記者會。記者余承翰／攝影 余承翰

中職明星賽將於7月登場，今天公布名單，目前所屬球隊8連敗的郭天信被放入明星隊，TEAM TAIWAN總教練高志綱分享抉擇考量，明星隊總教練曾豪駒則笑說，不管連敗還是止敗都是紀錄。

中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋舉行，今天記者會公布票選出的明星隊TEAM STAR和以年底亞洲職棒冠軍爭霸賽為主體的TEAM TAIWAN名單。

TEAM TAIWAN總教練高志綱解釋，在考慮名單時，其實外卡名額有想要放味全龍隊的外野手郭天信，最後不選郭天信的原因，不是怕被帶衰，是知道郭天信想要明星賽的首勝，也對郭天信夠了解，所以先把外卡資格給了其他人。

郭天信被放入TEAM STAR隊，TEAM STAR隊總教練曾豪駒笑說，今年應該有機會可以破除魔咒，畢竟味全龍剛拿下中職上半季冠軍，可以借一下好運，也提到不管郭天信所屬球隊是連敗還是止敗，都會是紀錄。

曾豪駒表示，明星賽勝負其實不是重點，希望年輕球員把握機會、展現所學，在場上全力以赴，也希望大家放鬆去打出精彩比賽，加上目前也還在球季進行中，身體的健康和安全最重要。

2026世足賽

郭天信 曾豪駒 明星賽

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