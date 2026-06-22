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棒球／「中信60甲子緣」特展落幕 超過10萬人次進場破紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「中信60甲子緣」棒球特展圓滿落幕，展覽自5月17日揭幕以來，短短一個多月共計10萬8064人次入場參觀，為今年夏天最熱門的體育公益展覽。圖／中國信託金控提供
「中信60甲子緣」棒球特展圓滿落幕，展覽自5月17日揭幕以來，短短一個多月共計10萬8064人次入場參觀，為今年夏天最熱門的體育公益展覽。圖／中國信託金控提供

中國信託金融控股公司為慶祝成立60周年所舉辦的「中信60甲子緣」棒球特展，傳遞在比賽結束前「永不放棄」的棒球精神，5周累計觀展人次突破10萬大關，為今年夏天最熱門的體育公益展覽，展現台灣民眾對棒球的深厚情感，亦為不同世代創造難忘的棒球回憶。

「中信60甲子緣」棒球特展昨天閉展規劃彩蛋活動，由中國信託全體工作人員列隊與離場的球迷致謝，為活動劃下完美句點。

「中信60甲子緣」棒球特展以「團結一致、遇強則強、永不放棄」為核心策展精神，除了台灣以外，更跨海蒐集來自美國與日本、超過500件珍貴史料與棒球文物，並建置沈浸式影音與互動設備，帶領民眾回顧臺灣百年棒球發展，以及中國信託投入五級棒球之成績。

自5月17日揭幕以來，短短一個多月共計10萬8064人次入場參觀，包括資深與年輕球迷、親子家庭、中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」、中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽等基層學校棒球隊、現役中職球員、退役職棒選手及棒球界專業人士都前來觀展，甚至有許多策展團隊亦特地來觀摩，皆給予高度評價。

「中信60甲子緣」棒球特展重溫嘉義農林棒球隊威震日本甲子園、紅葉少棒崛起、台灣六度榮獲少棒、青少棒、青棒「三冠王」、巴塞隆納奧運棒球賽奪銀、世界12強棒球賽奪冠等榮耀時刻，其中2024年12強賽冠軍戰的關鍵雙殺球、手套與壘包更是首次「三合一」展出。

這項特展也精心復刻台灣棒球名場面，每一件展品與陳設承載不同世代的棒球記憶。其中於網路掀起討論的莫過於1960年代的台灣老客廳，從老電視機、茶壺、大同寶寶到居家的藤椅沙發，高度還原一家人徹夜守在電視機前、為中華隊吶喊加油的時代記憶，讓許多資深球迷產生共鳴。

為呈現中信盃黑豹旗熱血氛圍，展場放置球場紅土、歷屆中信盃黑豹旗秩序冊，更蒐集118所高中球衣設計成巨幅展牆。許多打過中信盃黑豹旗的校友，在展牆尋找母校球衣、翻閱當年賽事秩序冊，回憶自己青春熱血的青澀模樣。

除了靜態展覽，主辦單位也安排一系列棒球座談、手作活動、運動體驗及應援舞蹈教學，5周舉辦22場活動，親子族群迴響熱烈，讓棒球成為連結家庭的重要橋梁。

中國信託為台灣第一家投入五級棒球運動推展的企業，長期力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，多次贊助重要國際賽事，支持中華隊征戰國際舞台，中國信託將持續以多元型態陪伴台灣棒球成長，共同迎向下一甲子。

「中信60甲子緣」棒球特展展出逾500件珍貴史料與棒球文物，獲得高度評價。圖／中國信託金控提供
「中信60甲子緣」棒球特展展出逾500件珍貴史料與棒球文物，獲得高度評價。圖／中國信託金控提供

「中信60甲子緣」棒球特展展出逾500件珍貴史料與棒球文物，並建置沉浸式影音與互動設備，吸引親子族群、基層學校棒球隊、現役及退役職棒選手、棒球界專業人士前來觀展，皆給予高度評價。圖／中國信託金控提供
「中信60甲子緣」棒球特展展出逾500件珍貴史料與棒球文物，並建置沉浸式影音與互動設備，吸引親子族群、基層學校棒球隊、現役及退役職棒選手、棒球界專業人士前來觀展，皆給予高度評價。圖／中國信託金控提供

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