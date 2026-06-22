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中職／汶汶聲明「大家不要太擔心」 針對網路猜測也有話說

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中職／汶汶聲明「大家不要太擔心」 針對網路猜測也有話說

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中信兄弟啦啦隊發出聲明。 汶汶IG
中信兄弟啦啦隊發出聲明。 汶汶IG

中信兄弟隊啦啦隊成員汶汶前天遇襲震驚球界，她當時參加私人棚拍活動時，被52歲許姓男子持水果刀攻擊頸部，所幸沒有生命危險。

汶汶今天也發出聲明，內容提到「傷勢穩定恢復，請大家不要太過擔心」。

汶汶聲明如下：

「大家好，我是汶汶。

相信大家已從新聞及網路得知我受傷的消息。首先，衷心感謝中信兄弟球團、宏將多利安娛樂及琴佳諾攝影團隊的協助，還有每一位粉絲、網友、朋友及家人的關心與祝福，你們的鼓勵我都收到了。目前手術已順利完成，傷勢也在穩定恢復中，請大家不要太過擔心。

同時，我也想特別感謝事發當下挺身而出、協助阻止凶嫌的攝影同好們。若沒有他們第一時間的幫助，我可能會遭受更嚴重的傷害。真的非常感謝他們的勇敢與善意，也誠摯祝福他們都能早日康復、平安無事。

另外，針對網路上流傳的部分猜測、風向及報導內容，與事實有所出入。在此僅說明，許多報導並非事實。相關事實我已向警方完整說明，並完成筆錄製作，目前全案已進入司法程序，由檢察機關依法調查中。

由於案件仍在偵辦階段，為避免影響調查進行，現階段不便再對案情做更多回應，一切靜待司法調查的結果。也懇請外界給予我及家人一些空間，避免未經查證的揣測與不實資訊持續傳播。

最後，我真的很珍惜每一位支持我、愛護我的每一個人，但與此同時也懇請保留給我一些私人的空間。再次感謝所有關心我的人，謝謝大家的支持與陪伴，我會努力休養、好好復原。」

2026世足賽

中信兄弟 汶汶

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