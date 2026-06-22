中職／Passion Sisters暫停近距離互動 蔡其昌也回應汶汶事件

中信兄弟隊啦啦隊成員汶汶日前遇襲震驚球界，中華職棒會長蔡其昌今天出席明星賽開打記者會，被媒體問到未來如何防備，他表示，有關球場安檢問題，會再和球團討論，有必要就會做。

蔡其昌指出，中職各球場都會和警方合作，場內也有維安人員，安全是最重要的事，聯盟長期都很關心，也呼籲大家在場外注意安全。

蔡其昌強調，這起事件不是結構性，也不是在場內發生， 聯盟仍會提高警覺，加強安全問題。

宏將多利安娛樂今天也發出聲明如下：

「因應女孩人身安全考量，即日起女孩們上、下班路將暫停與球迷進行近距離互動。

如有心意想轉交給女孩們，可交由現場工作人員協助，感謝所有球迷朋友一直以來給予女孩們的支持與鼓勵，也感謝大家的理解與配合，讓我們一起共同守護女孩們能有更安全、安心的應援環境。」