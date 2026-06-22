快訊

苗栗市區民宅二樓起火搶救中 屋內父子2人逃出無大礙

中職／汶汶聲明「大家不要太擔心」 針對網路猜測也有話說

撂倒三星！SK海力士躍南韓市值王 從差點破產的銅板股上演最強逆轉勝

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／Passion Sisters暫停近距離互動 蔡其昌也回應汶汶事件

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中職各隊啦啦隊今天出席明星賽記者會。記者余承翰／攝影
中職各隊啦啦隊今天出席明星賽記者會。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊啦啦隊成員汶汶日前遇襲震驚球界，中華職棒會長蔡其昌今天出席明星賽開打記者會，被媒體問到未來如何防備，他表示，有關球場安檢問題，會再和球團討論，有必要就會做。

蔡其昌指出，中職各球場都會和警方合作，場內也有維安人員，安全是最重要的事，聯盟長期都很關心，也呼籲大家在場外注意安全。

蔡其昌強調，這起事件不是結構性，也不是在場內發生， 聯盟仍會提高警覺，加強安全問題。

宏將多利安娛樂今天也發出聲明如下：

「因應女孩人身安全考量，即日起女孩們上、下班路將暫停與球迷進行近距離互動。

如有心意想轉交給女孩們，可交由現場工作人員協助，感謝所有球迷朋友一直以來給予女孩們的支持與鼓勵，也感謝大家的理解與配合，讓我們一起共同守護女孩們能有更安全、安心的應援環境。」

2026世足賽

汶汶 蔡其昌 中華職棒

延伸閱讀

中職／江坤宇包辦57萬9003票 第3次獲選明星賽人氣王

影／中職明星賽名單出爐 高志綱接掌亞冠賽中華隊總教

中職／歐子喬事件其實很簡單 複雜的是大人世界各種算計

民進黨團呼籲在野 速通過無人機預算

相關新聞

中職／Passion Sisters暫停近距離互動 蔡其昌也回應汶汶事件

中信兄弟隊啦啦隊成員汶汶日前遇襲震驚球界，中華職棒會長蔡其昌今天出席明星賽開打記者會，被媒體問到未來如何防備，他表示，有關球場安檢問題，會再和球團討論，有必要就會做。

中職／汶汶聲明「大家不要太擔心」 針對網路猜測也有話說

中信兄弟隊啦啦隊成員汶汶前天遇襲震驚球界，她當時參加私人棚拍活動時，被52歲許姓男子持水果刀攻擊頸部，所幸沒有生命危險，汶汶今天也發出聲明，內容提到「傷勢穩定恢復，請大家不要太過擔心」。

中職／「綱總」高志綱備戰亞冠賽 潘威倫、劉家豪進入教練團

高志綱將在年底亞洲職棒冠軍爭霸賽成為「綱總」，今年中職明星賽先領軍TEAM TAIWAN，開始尋找潛力十足的年輕戰力，他說：「菜鳥總仔會努力看看，往好的方向走。」

中職／明星賽兩隊球員陣容出爐 羅戈想當委內瑞拉大谷翔平

中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，高志綱領軍TEAM TAIWAN，為年底亞洲職棒冠軍爭霸賽做準備，對決曾豪駒率領的TEAM STAR；高志綱表示，這次球員名單討論、想了很久，希望年輕好手能在這次明星賽激發潛能。

中職／江坤宇包辦57萬9003票 第3次獲選明星賽人氣王

中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，TEAM STAR對決TEAM TAIWAN，分別由曾豪駒、高志綱領軍，中信兄弟隊內野手江坤宇生涯第3次獲選人氣王。

紅潮凱旋！味全龍《Run & Roar 奔龍而上》訂製冊募資 填問卷再拿100元折扣

近年以復刻台灣珍貴歷史、深受讀者喜愛的文化品牌「報時光」，與「味全龍」重磅跨界合作，推出《Run & Roar 奔龍而上》紀實訂製冊，訴說跨世代龍將_榮耀奔馳的信念故事。問卷於6/22上線，廣邀全台龍迷一齊集氣，用行動見證紅朝凱旋的光榮瞬間！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。