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中職／「綱總」高志綱備戰亞冠賽 潘威倫、劉家豪進入教練團

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中職明星賽TEAM STAR對決TEAM TAIWAN，分別由曾豪駒（左）、高志綱（右）領軍。記者余承翰／攝影
中職明星賽TEAM STAR對決TEAM TAIWAN，分別由曾豪駒（左）、高志綱（右）領軍。記者余承翰／攝影

高志綱將在年底亞洲職棒冠軍爭霸賽成為「綱總」，今年中職明星賽先領軍TEAM TAIWAN，開始尋找潛力十足的年輕戰力，他說：「菜鳥總仔會努力看看，往好的方向走。」

高志綱表示，考量年輕球員在一軍的表現，明星賽整合這些有潛力的選手，看看他們聚在一起能打出什麼內容，融入氛圍好好發揮。

歷屆亞冠賽都以年輕球員為主，高志綱認為，他們穿上國家隊球衣會有壓力，除了這次亞冠賽，也讓未來參加一級賽的國家隊能有更多人才庫。

高志綱的亞冠賽教練團先詢問世界棒球經典賽原班人馬，也確定加入新成員潘威倫、劉家豪，「綱總」也強調3名外卡球員很重要，可帶領年輕選手適應壓力。

他說：「經典賽教練能力都很好，大家默契十足，在成熟教練團帶領下，年輕球員可以很快融入，打出好表現。」

中職會長蔡其昌表示，國家隊教頭不能一直是曾豪駒，必須長期培養總教練，一棒接一棒，才不會出現斷層。

2026世足賽

高志綱 中職 潘威倫

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