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中職／明星賽兩隊球員陣容出爐 羅戈想當委內瑞拉大谷翔平
中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，高志綱領軍TEAM TAIWAN，為年底亞洲職棒冠軍爭霸賽做準備，對決曾豪駒率領的TEAM STAR；高志綱表示，這次球員名單討論、想了很久，希望年輕好手能在這次明星賽激發潛能。
高志綱指出，第一考慮是球員今年表現和能力，期待他們的潛力能在這種組合發揮出來，未來在亞冠賽打出好成績；就算這些年輕球員的經驗不如學長，也能在明星賽這種高張力比賽激發潛能。
中信兄弟隊洋投羅戈入選TEAM STAR，今天在記者會表示，感謝球迷對兄弟不離不棄，自己的夢想是在明星賽打擊，想成為「委內瑞拉大谷翔平」，坦言從未打擊過，希望有機會會試試看。
TEAM TAIWAN內野手王念好透露，幾乎什麼守備位置都守過，只差中外野，希望明星賽能在中外野區圓夢，有守一個出局數的機會。
TEAM TAIWAN陣容：
投手李東洺、李軍、李超、林子崴、林栚呈、林詔恩、林詩翔、韋宏亮、高偉強、陳克羿、曾家輝、黃群、劉家翔、盧孟揚、鍾允華。
捕手宋家翔、張翔。
內野手王念好、李勛傑、林子豪、馬傑森、張士綸、張仁瑋、曾子祐、劉俊緯。
外野手王苡丞、何品室融、宋晟睿、林佳緯、許庭綸。
TEAM STAR名單：
投手羅戈、張奕、李振昌、黃子鵬、呂彥青、曾峻岳、布雷克、江國豪、陳冠宇、梅賽鍶、郭俊麟。
捕手高宇杰、戴培峰。
內野手岳東華、范國宸、江坤宇、王威晨、陳聖平、李凱威、吳念庭、許基宏。
DH張育成、陳鏞基、陳俊秀。
外野手陳文杰、陳晨威、岳政華、陳傑憲、張志豪、郭天信。
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