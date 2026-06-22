快訊

擋不住逼宮！英國首相確定辭職，誰敢來挑戰大位？

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪...陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／明星賽兩隊球員陣容出爐 羅戈想當委內瑞拉大谷翔平

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
羅戈。 記者余承翰／攝影
羅戈。 記者余承翰／攝影

中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，高志綱領軍TEAM TAIWAN，為年底亞洲職棒冠軍爭霸賽做準備，對決曾豪駒率領的TEAM STAR；高志綱表示，這次球員名單討論、想了很久，希望年輕好手能在這次明星賽激發潛能。

高志綱指出，第一考慮是球員今年表現和能力，期待他們的潛力能在這種組合發揮出來，未來在亞冠賽打出好成績；就算這些年輕球員的經驗不如學長，也能在明星賽這種高張力比賽激發潛能。

中信兄弟隊洋投羅戈入選TEAM STAR，今天在記者會表示，感謝球迷對兄弟不離不棄，自己的夢想是在明星賽打擊，想成為「委內瑞拉大谷翔平」，坦言從未打擊過，希望有機會會試試看。

TEAM TAIWAN內野手王念好透露，幾乎什麼守備位置都守過，只差中外野，希望明星賽能在中外野區圓夢，有守一個出局數的機會。

中職明星賽名單。 AI生成
中職明星賽名單。 AI生成

TEAM TAIWAN陣容：

投手李東洺、李軍、李超、林子崴、林栚呈、林詔恩、林詩翔、韋宏亮、高偉強、陳克羿、曾家輝、黃群、劉家翔、盧孟揚、鍾允華。

捕手宋家翔、張翔。

內野手王念好、李勛傑、林子豪、馬傑森、張士綸、張仁瑋、曾子祐、劉俊緯。

外野手王苡丞、何品室融、宋晟睿、林佳緯、許庭綸。

TEAM STAR名單：

投手羅戈、張奕、李振昌、黃子鵬、呂彥青、曾峻岳、布雷克、江國豪、陳冠宇、梅賽鍶、郭俊麟。

捕手高宇杰、戴培峰。

內野手岳東華、范國宸、江坤宇、王威晨、陳聖平、李凱威、吳念庭、許基宏。

DH張育成、陳鏞基、陳俊秀。

外野手陳文杰、陳晨威、岳政華、陳傑憲、張志豪、郭天信。

2026世足賽

羅戈 明星賽 委內瑞拉

延伸閱讀

中職／江坤宇包辦57萬9003票 第3次獲選明星賽人氣王

中職／日職明星賽票選偏戰績看成績 中職卻無視這兩項

中職／王念好首次守備二壘 後藤光尊先提醒：別太訝異

中職／天花板高很多時候只是想像！葉君璋評選秀大物一針見血

相關新聞

中職／「綱總」高志綱備戰亞冠賽 潘威倫、劉家豪進入教練團

高志綱將在年底亞洲職棒冠軍爭霸賽成為「綱總」，今年中職明星賽先領軍TEAM TAIWAN，開始尋找潛力十足的年輕戰力，他說：「菜鳥總仔會努力看看，往好的方向走。」

中職／明星賽兩隊球員陣容出爐 羅戈想當委內瑞拉大谷翔平

中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，高志綱領軍TEAM TAIWAN，為年底亞洲職棒冠軍爭霸賽做準備，對決曾豪駒率領的TEAM STAR；高志綱表示，這次球員名單討論、想了很久，希望年輕好手能在這次明星賽激發潛能。

中職／江坤宇包辦57萬9003票 第3次獲選明星賽人氣王

中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，TEAM STAR對決TEAM TAIWAN，分別由曾豪駒、高志綱領軍，中信兄弟隊內野手江坤宇生涯第3次獲選人氣王。

紅潮凱旋！味全龍《Run & Roar 奔龍而上》訂製冊募資 填問卷再拿100元折扣

近年以復刻台灣珍貴歷史、深受讀者喜愛的文化品牌「報時光」，與「味全龍」重磅跨界合作，推出《Run & Roar 奔龍而上》紀實訂製冊，訴說跨世代龍將_榮耀奔馳的信念故事。問卷於6/22上線，廣邀全台龍迷一齊集氣，用行動見證紅朝凱旋的光榮瞬間！

韓職／DAZN見證王彥程旋風 23日起轉播韓華鷹主客場賽事

台灣好手王彥程在南韓職棒發光，DAZN今天正式宣布，6月23日起轉播韓華鷹隊主客場賽事。

韓職／王彥程掀旋風 DAZN6月23日起轉播韓華鷹主客場賽事

DAZN自6月23日起轉播韓華鷹隊主客場賽事，支持台灣投手王彥程。隨著他在KBO表現亮眼，球迷可透過DAZN免費收看，並追蹤他的競技歷程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。