中職／江坤宇包辦57萬9003票 第3次獲選明星賽人氣王

中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，TEAM STAR對決TEAM TAIWAN，分別由曾豪駒、高志綱領軍，中信兄弟隊內野手江坤宇生涯第3次獲選人氣王。

中職會長蔡其昌表示，這是會長任內最後一次明星賽，可說是資深球員對決年輕球員，和過去對戰組合不同，很多年輕好手在三級棒球時期打過國家隊，但升上成棒後未入選過，可說是未來生力軍。

江坤宇再次獲選人氣王，一共拿到57萬9003票；他今天未到記者會現場，透過錄好的影片開心表示，很榮幸拿下人氣王，會繼續努力打出更好的成績，由於小朋友剛出生，無法參加記者會，很快在明星賽和大家見面。