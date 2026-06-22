聽新聞
0:00 / 0:00
中職／江坤宇包辦57萬9003票 第3次獲選明星賽人氣王
中華職棒明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，TEAM STAR對決TEAM TAIWAN，分別由曾豪駒、高志綱領軍，中信兄弟隊內野手江坤宇生涯第3次獲選人氣王。
中職會長蔡其昌表示，這是會長任內最後一次明星賽，可說是資深球員對決年輕球員，和過去對戰組合不同，很多年輕好手在三級棒球時期打過國家隊，但升上成棒後未入選過，可說是未來生力軍。
江坤宇再次獲選人氣王，一共拿到57萬9003票；他今天未到記者會現場，透過錄好的影片開心表示，很榮幸拿下人氣王，會繼續努力打出更好的成績，由於小朋友剛出生，無法參加記者會，很快在明星賽和大家見面。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。