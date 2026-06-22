紅潮凱旋！味全龍《Run & Roar 奔龍而上》訂製冊募資 填問卷再拿100元折扣

人氣球隊「味全龍」展現「Run & Roar」的鋼鐵意志，拿下中華職棒 37 年上半季冠軍，球隊第6座季冠軍，為隊史再添榮光 ！

近年以復刻台灣珍貴歷史、深受讀者喜愛的文化品牌「報時光」，與「味全龍」重磅跨界合作，推出《Run & Roar 奔龍而上》紀實訂製冊，訴說跨世代龍將_榮耀奔馳的信念故事。問卷於6月22日上線，廣邀全台龍迷一齊集氣，用行動見證紅朝凱旋的光榮瞬間！

跨世代龍將傳承 獨家收錄靈魂球員個人專訪

「我們不是為了自己奔跑，是為了彼此。」《Run & Roar 奔龍而上》全書架構扣緊味全龍 2026 年度形象主軸，不僅收錄傳奇球員的精彩報導，更透過第一手獨家專訪，直擊現任總教練葉君璋如何帶領這支重組球隊一步步進化、在不同世代中延續味全龍精神。此外，書中更深入訪談「大師兄」林智勝完成 305 轟神話的心路歷程、「重砲好手」吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、郭天信等球員，帶領讀者看見他們在面對高壓賽事與生涯轉折時的真實心路歷程，用文字與影像完美串起兩代龍迷的共同記憶與感動。

看台焦點不缺席 小龍女應援秘辛獨家揭密

除了場上球員的奮戰身影，上萬人齊吼（Roar）的紅色浪潮更是味全龍不可或缺的超強後盾，當代職棒最不可或缺的「看台應援文化」也將完整收錄於書中。本次出版計畫特別邀請到應援團長勛雞、Dragon Beauties新光人壽小龍女的琪琪與李多慧驚喜現身，帶領讀者揭秘球場應援故事。公開球迷耳熟能詳的洗腦加油歌編曲過程、應援舞蹈從零到有的編排細節，完整保留看台下方不為人知的真實紀錄。在球隊邁向季冠軍的關鍵時刻，帶球迷一同回味那些跨世代、讓萬人瘋狂的熱血共鳴！

此書收藏味全龍人氣啦啦隊成員李多慧獨家專訪。 圖／報時光提供

珍貴《聯合報》、《民生報》歷史報紙原貌重現

原貌重現珍貴歷史報版！老龍迷的時光機、新龍迷的傳奇起點 《Run & Roar 奔龍而上》的最大亮點，在於報時光團隊特別運用《聯合報》、《民生報》珍貴的歷史報紙檔案，原貌復刻職報元年至今、龍迷津津樂道的重要事件。包含 1990 年獲得中職元年首屆冠軍、1997-1999 三連霸紅色王朝，再到 2023 年台灣大賽在天母主場拋下紅色彩帶的經典瞬間。翻閱這本書，就像坐上時光機，見證老新龍迷心中不曾磨滅的光榮歷史。

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《Run & Roar 奔龍而上》緊鑼密鼓籌備，嘖嘖募資平台預定七月啟動，為了讓這本書更貼近球迷期待，邀請球迷填寫問卷調查，僅需花費2分鐘，完成就享＄100 募資折扣！

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