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中職／中信兄弟啦啦隊汶汶遇襲 會長蔡其昌說話了
中華職棒中信兄弟啦啦隊成員汶汶日前在私人攝影棚拍時遭「狂粉」許力引持刀攻擊，震驚社會。中華職棒會長蔡其昌指出，球場內聯盟與球團有基本安全守則，聯盟將持續精進，若有需求都會進行討論，會以安全為最重要原則，球場外則會呼籲留意自身安全。
汶汶遭人持刀攻擊，引發各界對「私生飯」的關注，兄弟球團與宏將多利安娛樂在汶汶送醫後也發布聯合聲明，指醫療團隊評估後，目前暫無生命危險，手術順利完成；警方則依殺人未遂等罪將許力引移送士林地檢署，檢察官複訊後聲請羈押，士林地方法院昨深夜裁定收押許男。
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