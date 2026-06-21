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中職／張育成打打停停仍率先10轟 想幫李東洺延續連勝有壓力

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
富邦悍將張育成敲本季第10轟。圖／富邦悍將提供
富邦悍將張育成敲本季第10轟。圖／富邦悍將提供

富邦悍將重砲張育成今年因傷打打停停，但沒影響他的長程砲火，今天對上樂天桃猿隊，3局上轟出陽春全壘打，近3戰敲3轟，成為今年率先10轟的打者，他笑說：「可能休息夠了吧，力量也滿足夠的。」

張育成今年因肘傷影響，無法上場守備，打擊也偶爾受影響，然而雖沒能場場先發上陣，仍以10轟登上聯盟全壘打王。他透露，自己在身體有狀況時也沒停下來，仍有持續在訓練，也感謝教練團天天盯著選手的狀況。

張育成指出，自己的策略是把球打強勁，「沒有想說要打全壘打，以確實擊球為目標，全壘打就是自然而然。」

在隊友李東洺先發的比賽敲出個人本季第10轟替他打下第1分，雖之後比數被追平，但悍將打線在7局上敲回2分打下勝利，也幫李東洺拿下先發9連勝。

對於「愛東洺打線」的火力援護，張育成說：「主要是他都可以投到6、7局、失不到2分。」然而張育成坦言，其實李東洺先發時，打線也有壓力，「他在投的時候，我們的壓力是滿大的，希望可以把他的連勝持續贏下來，所以不管是野手或投手，都會互相鼓勵，才可以幫助對方。」

李東洺先發9連勝已是悍將隊史本土投手第一人，也追平2017年洋投羅力寫下的隊史紀錄，張育成說：「緊張的應該是他，但我們也滿緊張的，想要幫他打分數，有緊張，大家才會比較確實地去做好每一個play。」

富邦悍將張育成敲本季第10轟。圖／富邦悍將提供
富邦悍將張育成敲本季第10轟。圖／富邦悍將提供

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李東洺 張育成 中職

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