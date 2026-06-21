中職／李東洺8局收工沒挑戰首場完投 下一場再拚半季10勝

富邦悍將隊本土王牌李東洺今天先發出戰樂天桃猿隊，生涯首度投滿8局、失1分，在用球數91球後被換下場，由守護神曾峻岳登板替他關門，成功收下先發9連勝，再次獨居聯盟勝投王。李東洺賽後坦言，沒想過要挑戰生涯首場完投，「看能投幾局就投幾局。」

李東洺過去最長投球局數為去年7月29日，對桃猿先發7.2局無失分，用103球，無關勝敗。此戰投完7局被敲3安、失1分，在球隊3：1領先的局面續投第8局。

李東洺透露，因距離下一場先發的休息天數較短，教練團怕他今天用球數太多，因此對他更小心一些，「教練有問我要不要再丟一下，我覺得很少有機會丟長局數，就想看看能不能再丟。」

而投完8局已用91球，教練團決定讓他退場休息，李東洺原本還想爭取續投，「我跟他說才80幾顆球，他說已經90顆了，等一下有狀況就100多了。」

悍將總教練後藤光尊指出，確實曾想過要讓李東洺完投，但考量到用球數以及他還可以再投一場比賽，因此讓他休息，「如果他是完封的話，就讓他繼續投，但失1分的情況下，就把他換下來。」

李東洺今天前5局沒有被擊出安打，但3局下投出1次保送，之後因為投手犯規、滾地球和馬傑森的高飛犧牲打失1分，李東洺說：「棒球就是每一個都要戰戰兢兢地去完成，因為保送又自己犯規，然後三壘有人時，我應該要讓馬傑森打不營養的飛球，但是讓他打到外野去，這一局讓我有學到很多東西。」

悍將隊下周還有5場上半季補賽，李東洺還有機會再獲得一次先發機會，挑戰成為中職史上第5位拿下半季10勝的本土投手，李東洺笑說：「沒想過這個，就盡力去完成先發的任務。」