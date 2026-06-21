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中職／李東洺8局失1分奪9連勝、張育成敲第10轟 悍將上半季30勝到手！

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
富邦悍將李東洺先發9連勝。圖／富邦悍將提供
富邦悍將李東洺先發9連勝。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊今天在在桃園球場以3：1勝出擊敗樂天桃猿隊，拿下近期3連勝，半季30勝達陣。本土王牌李東洺主投8局失1分投出生涯最長一役，拿下先發9連勝，打線則有張育成開砲，上半季第10轟出爐；猿隊則吞下4連敗。

李東洺今天賽前拿下8連勝，已是富邦悍將球團史半季最多勝本土投手，今天本季第11度先發、力拚本季第9勝。

悍將「愛東洺打線」今天在3局上由張育成率先開砲，從桃猿先發投手劉家翔手中轟出左外野陽春全壘打，近3戰敲3轟，成為本季全聯盟率先10轟的打者，替悍將打下1：0領先。 

李東洺在3局下對首名打者何品室融投出保送，是猿隊前5局唯一的上壘者，但接著李東洺發生投手犯規，再讓猿隊靠滾地球、馬傑森高飛犧牲打送回追平分。

李東洺一路投到6局上才被陳晨威揮出第一支安打，這也是陳晨威連續兩天攻破對方投手的「無安打」狀態，而李東洺接著被下一棒林政華擊出二壘強勁飛球，二壘手林澤彬用超美技接殺，替他化解危機，守住平手局面。

悍將打線接著在7局上又有攻勢，面對桃猿牛棚，戴培峰、申皓瑋連續兩棒敲二壘打送回超前分，2出局後林澤彬再敲安打追加1分，取得3：1領先。

李東洺今天主投8局，寫下生涯單場最長投球局數，用91球，有63顆好球，只被敲出2支安打，有1次保送，送出2次三振，失1分，第9局交給終結者曾峻岳接手關門，守住勝利。

李東洺再收本季第9勝、9連勝，並獲選單場MVP，下周挑戰成為繼陳義信、郭進興、謝長亨、林晨樺後，中職史上第5位達成半季10勝的本土投手。

富邦悍將李東洺先發9連勝。圖／富邦悍將提供
富邦悍將李東洺先發9連勝。圖／富邦悍將提供

富邦悍將張育成開轟。圖／富邦悍將提供
富邦悍將張育成開轟。圖／富邦悍將提供

富邦悍將林澤彬單場雙安。圖／富邦悍將提供
富邦悍將林澤彬單場雙安。圖／富邦悍將提供

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李東洺 張育成 中職

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