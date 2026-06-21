日職／林安可日職二軍敲第5轟 林家正演出單場雙安

日本職棒埼玉西武獅隊台灣野手林安可今天開轟，在二軍已累積5轟；而北海道火腿鬥士隊的林家正，也在二軍有單場雙安演出。

林安可今天對橫濱DeNA隊二軍先發第4棒、指定打擊，全場4打數2安打，第4局從藤浪晉太郎手中敲出左外野二壘安打、第6局面對畢多（Osvaldo Bido）敲出陽春砲，只不過球隊仍以2比3輸球。

林安可賽後打擊率上升到2成71，本季在二軍累計敲出13支安打，其中有9支長打，包含5轟、3支二壘打、1支三壘打。

而火腿二軍今天對上養樂多燕子隊二軍，林家正先發第8棒、捕手，4打數敲出2安打，包含第3局二壘安打、第6局安打，賽後打擊率2成26，最終球隊以5比6落敗。