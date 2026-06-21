中職／悍將上半季最大驚奇 光總點名王苡丞

味全龍隊昨天奪下中職37年上半季冠軍，富邦悍將隊以7場勝差排在第2，繼續展望下半季，總教練後藤光尊認為，開季至今確實有看到球隊好的地方，也有發覺更多可用之兵，其中更點名「悍將大王」王苡丞是大驚奇。

悍將隊上半季被龍隊甩開後無緣爭冠，比較球隊和龍隊的差距，後藤光尊認為，投手戰力差最多，加上對方也有很多很好的打者，「投手好，加上打擊也打得出來，這樣的球隊，理所當然強。」他也肯定龍隊在劣勢之中仍會找出贏球方法，「這樣的球隊，真的很不好打。」

總結悍將隊上半季的表現，後藤光尊認為，好的部分是，在比數比較接近的賽事，有收到很多很好的經驗，也有發現有越來越多選手可以成為戰力。至於還能再改善的則是中繼投手一環，他提到，球隊中繼人手較不足，希望盡可能讓他們在不要太疲勞的情況下完成比賽。

至於上半季的最大驚奇，光總秒回王苡丞，「原本希望他今年能在二軍發揮出長打，沒想到他在一軍可以打出這樣的成績，數據上還不錯，的確是驚奇。」

王苡丞本季至今在一軍出賽36場，合計124打數，敲出33支安打（2轟）、打下22分打點都寫生涯單季新高，打擊率2成66、上壘率3成11、長打率3成79。