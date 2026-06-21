快訊

照片曝！花蓮深山驚見「新堰塞湖」 距馬太鞍崩塌地7公里

持刀攻擊啦啦隊員汶汶！中年狂粉遭送辦 檢方複訊後聲押

國軍明起實施五天四夜 立即備戰操演

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／王念好首次守備二壘 後藤光尊先提醒：別太訝異

中央社／ 桃園21日電
富邦悍將隊內野手王念好。 聯合報系資料照
富邦悍將隊內野手王念好。 聯合報系資料照

中華職棒富邦悍將隊三壘手王念好近日「解鎖」生涯首次鎮守二壘，他笑說是從小到大的第1次，不過總教練後藤光尊早有計畫，也提前提醒「比賽中可能會排，你不要太訝異」。

悍將19日對中信兄弟隊之戰，前7局打完取得11比3領先，8局下開啟「實驗室」讓王念好移防二壘，只不過到比賽打完都沒守備機會，王念好今天接受媒體聯訪時說：「還蠻好玩的，跑來跑去，有一顆差點被我接到。」

王念好職棒生涯正式賽原本沒守過二壘，最接近1次是2023年秋訓自辦賽，曾被當時二軍總教練陳金鋒安排移防過二壘；學生時期內野各個位置也唯獨二壘沒守過，就連捕手都在小學時當過。

不過，19日守二壘前不是沒有心理準備，王念好表示，先前練習時，後藤光尊就安排自己守二壘，也提醒正式比賽會找時機安排，5月13日在洲際球場面對兄弟也是大比數領先，原本計畫要去守二壘，不料第8局被觸身球打到，下半局就被換下場。

談到近期悍將考量守備位置重疊，紛紛讓球員嘗試新路線，王念好印象最深還是董子恩移防外野，王念好笑說：「真的有嚇到。看到他去守備，我有點發抖，不過他球感很好。」

2026世足賽

陳金鋒 富邦悍將 王念好

延伸閱讀

中職／會打又會跑！董子恩扛開路先鋒3安+2盜 悍將1分差不敵兄弟

MiLB／李灝宇回大聯盟5戰敲6安手感熱 還秀倒退接球美技

木棒聯賽8強中職選秀名單搶先看─海事、美和、東體、西苑

韓職／王彥程2度遇雨暫停 投2.2局失3分逃敗

相關新聞

中職／悍將上半季最大驚奇 光總點名王苡丞

味全龍隊昨天奪下中職37年上半季冠軍，富邦悍將隊以7場勝差排在第2，繼續展望下半季，總教練後藤光尊認為，開季至今確實有看到球隊好的地方，也有發覺更多可用之兵，其中更點名「悍將大王」王苡丞是大驚奇。

中職／王念好首次守備二壘 後藤光尊先提醒：別太訝異

中華職棒富邦悍將隊三壘手王念好近日「解鎖」生涯首次鎮守二壘，他笑說是從小到大的第1次，不過總教練後藤光尊早有計畫，也提前...

中職／遭鈴木駿輔完封「以為是山本由伸」 陳晨威連兩戰賽後跟他致歉

樂天桃猿隊昨天遭到富邦悍將隊洋投鈴木駿輔以0：2完封，全場只有陳晨威從他手中敲出1支安打，也因為他的1安1保送表現，讓鈴木駿輔無緣「完全比賽」，陳晨威透露，賽後又跟他說了不好意思，「Perfect game, sorry.」

中職／曾總說麥斯威尼「抹消」變「註銷」 榊原元稀及新秀下周亮相

樂天桃猿隊昨天將洋投麥斯威尼下放二軍，對於外界好奇他是否準備「領機票」？總教練曾豪駒日前笑稱還沒，今天賽前也表示只是「抹消」登錄、降二軍，但聯盟稍後公布的異動，猿隊將麥斯威尼註銷，改註冊日籍投手榊原元稀。

西武獅交流賽 明年登台北大巨蛋

日職埼玉西武獅隊昨天在台驚喜宣布，將於明年二月廿七、廿八日來台，在台北大巨蛋舉行「西武獅台灣系列賽 – 傳奇對決 –」台日棒球交流賽，目前效力於西武的台灣外野手林安可也將隨隊，對戰昔日母隊統一獅隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。