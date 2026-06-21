中職／王念好首次守備二壘 後藤光尊先提醒：別太訝異

中華職棒富邦悍將隊三壘手王念好近日「解鎖」生涯首次鎮守二壘，他笑說是從小到大的第1次，不過總教練後藤光尊早有計畫，也提前提醒「比賽中可能會排，你不要太訝異」。

悍將19日對中信兄弟隊之戰，前7局打完取得11比3領先，8局下開啟「實驗室」讓王念好移防二壘，只不過到比賽打完都沒守備機會，王念好今天接受媒體聯訪時說：「還蠻好玩的，跑來跑去，有一顆差點被我接到。」

王念好職棒生涯正式賽原本沒守過二壘，最接近1次是2023年秋訓自辦賽，曾被當時二軍總教練陳金鋒安排移防過二壘；學生時期內野各個位置也唯獨二壘沒守過，就連捕手都在小學時當過。

不過，19日守二壘前不是沒有心理準備，王念好表示，先前練習時，後藤光尊就安排自己守二壘，也提醒正式比賽會找時機安排，5月13日在洲際球場面對兄弟也是大比數領先，原本計畫要去守二壘，不料第8局被觸身球打到，下半局就被換下場。

談到近期悍將考量守備位置重疊，紛紛讓球員嘗試新路線，王念好印象最深還是董子恩移防外野，王念好笑說：「真的有嚇到。看到他去守備，我有點發抖，不過他球感很好。」