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中職／遭鈴木駿輔完封「以為是山本由伸」 陳晨威連兩戰賽後跟他致歉

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
陳晨威。 樂天桃猿提供(資料照)
陳晨威。 樂天桃猿提供(資料照)

樂天桃猿隊昨天遭到富邦悍將隊洋投鈴木駿輔以0：2完封，全場只有陳晨威從他手中敲出1支安打，也因為他的1安1保送表現，讓鈴木駿輔無緣「完全比賽」，陳晨威透露，賽後又跟他說了不好意思，「Perfect game, sorry.」

富邦悍將隊日籍投手鈴木駿輔昨天對戰「前東家」樂天桃猿隊，飆出中職生涯首次完封勝，全場僅讓猿隊兩度上壘，分別是陳晨威首打席安打，還有7局下陳晨威選到保送。

猿隊打線昨天對鈴木駿輔一籌莫展，陳晨威說：「他昨天狀況真的很好，指叉球丟到145（公里），我以為是山本由伸！直球都150（公里），打者被他牽著走，直球跟指叉球很多都壓在低角度的位置，打者很難出棒。」

陳晨威直言，昨天自己的首打席是「剛好」安打，「後面也不知道大家都沒安打。」而他在5月23日前一次對戰鈴木駿輔時，則是從他手中轟出一發首打席陽春砲，該役也是鈴木駿輔首度對決前東家桃猿。

兩度對決都棒打感情不錯的前隊友，陳晨威說：「我連續兩場比賽，賽後都他說不好意思⋯⋯。昨天跟他說『Perfect game, sorry.（完全比賽，抱歉）』也很恭喜他，因為他昨天的表現真的沒話講，現在投手要能完投完封的很少。」

鈴木駿輔本季先發出賽9場，拿下5勝1敗，防禦率2.42。陳晨威認為，今年鈴木駿輔好在可以整場比賽都全力對決，「這兩場看起來，他給打者個感覺，是一直在跟你對決，會想要搶好球，又不想讓你打好，野心滿大的，對決心態很強，求勝率滿高的。」

2026世足賽

山本由伸 陳晨威 中職

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