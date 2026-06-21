中職／曾總說麥斯威尼「抹消」變「註銷」 榊原元稀及新秀下周亮相

樂天桃猿隊昨天將洋投麥斯威尼下放二軍，對於外界好奇他是否準備「領機票」？總教練曾豪駒日前笑稱還沒，今天賽前也表示只是「抹消」登錄、降二軍，但聯盟稍後公布的異動，猿隊將麥斯威尼註銷，改註冊日籍投手榊原元稀。

麥斯威尼今年加盟猿隊，但開季至今表現始終不穩定，出賽9場包括一場後援出賽，共投44.1局，拿下1勝4敗，防禦率5.08，本月18日首度後援登板投3局失4分，兩天後被降二軍。

曾豪駒今天賽前表示：「目前會先把麥斯威尼抹消。」而對於媒體詢問是否正式將他「註銷」，曾豪駒解釋，「是抹消，他是先下二軍。」接著笑笑地賣關子說，「有新進度的話，下一次再聊。」而在曾總說完30分鐘後，聯盟公告麥斯威尼遭註銷。

少了麥斯威尼，猿隊改登錄日籍投手榊原元稀，他在今年被猿隊簽為育成洋將，目前在二軍出賽9場（8場先發），共投37.2局，拿下1勝2敗，防禦率達7.17。

榊原元稀日前已隨隊一軍，曾豪駒直到賽前依舊沒有鬆口對他升一軍先發的安排，僅說：「他是有準備的，所以我們會再看一下。」

目前猿隊一軍僅魔爾曼、艾菩樂兩名洋投，這周的5連戰啟用3名本土投手曾家輝、陳克羿及劉家翔。面臨下周6連戰，曾豪駒說：「投手大致上都排好了，威能帝應該也會上來，本土投手也會準備。」

下周會不會繼續看到3本土投手的登板的安排？曾總直說「有可能」，但隨後又提到，劉家翔今天先發過後，無論表現如何，預計都還是會依照原本對他「投1休10」的規劃讓他降二軍。

至於劉家翔今天降二軍後的空缺，猿隊計畫升上20歲投手李柏毓，曾豪駒表示：「這兩天會讓他上來，因為他在二軍表現不錯，想說拉上來讓他在一軍出賽，再看他們狀況怎麼樣。」

李柏毓為去年猿隊第7輪選進的投手，昨天正式被註冊，今年在二軍後援出賽16場，共投13.2局失6分（5分自責分），防禦率3.29