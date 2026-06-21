西武獅交流賽 明年登台北大巨蛋

日職埼玉西武獅隊昨天在台驚喜宣布，將於明年二月廿七、廿八日來台，在台北大巨蛋舉行「西武獅台灣系列賽 – 傳奇對決 –」台日棒球交流賽，目前效力於西武的台灣外野手林安可也將隨隊，對戰昔日母隊統一獅隊。

年度台日雙獅交流活動昨天在台南亞太棒球場進行第二天活動，由昔日西武獅名將，包括「東方特快車」郭泰源、渡邊久信及潮崎哲也，共同揭曉明年雙方的交流賽訊息。這將是西武獅首次前進大巨蛋進行比賽，二月廿七日與長期交流的統一獅交手，廿八日對戰組合待公布。

昔日統一獅強打林安可今年加盟西武獅，在確定旅日後他就曾表示，很期待有一天能穿上西武戰袍在台灣對戰統一獅，如今他也等到這樣的機會，明年回台灣讓球迷看見他旅日後的表現。林安可也說「能夠在一直支持我的球迷面前，穿上西武的球衣打球，對我來說有著非常特別的意義，我會努力把最精采的地方表現給大家。」

明年二月登台的活動，除了兩場現役選手交流賽，更將舉辦西武獅ＯＢ與台灣代表ＯＢ對決的傳奇賽，包括郭泰源、渡邊久信、潮崎哲也等退役名將都會參賽；統一獅總教練林岳平、總監兼統籌教練高志綱則將代表台灣ＯＢ參戰，預計將有約卅名ＯＢ球員共襄盛舉。

郭泰源表示，在林安可加盟記者會中聊到「如果能辦一場傳奇賽該有多好，沒想到真的促成了這個企劃，這是一場能勾起大家滿滿回憶的比賽，很期待能跟以前並肩作戰的隊友們一起在台北大巨蛋見面。」

林岳平對於這樣的ＯＢ賽也躍躍欲試，「從小在紅白機操控這些日本名人堂選手比賽，很期待這次可以站在場中跟他們一同較勁，也會做好準備在場上投出每一顆球。」高志綱則直呼想對決郭泰源，「希望能實際打看看他的球，一圓小時候的夢想。」